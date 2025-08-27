1. FC Normannia Gmünd: "Wollen in Aalen für eine Überraschung sorgen"

Nach dem bitteren Pokalaus gestern Abend beim Verbandsligisten TSV Berg richtet der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd den Blick nach vorn. Am Freitagabend steht das prestigeträchtige Derby beim VfR Aalen an – ein Spiel, das nicht nur wegen der Rivalität beider Vereine elektrisiert. Trainer Zlatko Blaskic fordert von seiner Mannschaft höchste Konzentration und Effizienz, um beim Tabellendritten der Oberliga Baden-Württemberg bestehen zu können.

Bitteres Pokalaus abgehakt Die Enttäuschung über das Aus im Achtelfinale des WFV-Pokals beim TSV Berg sitzt noch tief. Nach einem offenen Schlagabtausch und großem Kampf verlor die Normannia nach Elfmeterschießen mit 5:7. Dennoch will Blaskic den Fokus klar nach vorne richten: „Die Pokalpartie in Berg verlief aus unserer Sicht sehr bitter – wir schauen aber nach vorne und ziehen unsere Schlüsse daraus.“ Die Analyse der Partie soll als Grundlage dienen, um die Fehler abzustellen, die in Berg letztlich das Weiterkommen kosteten.

Selbstkritik und klare Zielsetzung Trotz der schwierigen Ausgangslage reist die Normannia mit klaren Ambitionen nach Aalen. „Wir wollen als Team überzeugen und versuchen, für eine Überraschung zu sorgen“, betont Blaskic. Zugleich übt er Kritik an der bisherigen Chancenverwertung: „Wir haben große Probleme mit der Verwertung klarster Chancen. Der hohe Aufwand, den wir betreiben, passt nicht zu dem Ertrag, der am Ende rauskommt.“

Herausforderung Derby Mit dem VfR Aalen wartet am Freitagabend ein Gegner, der in den ersten vier Ligaspielen stark aufgetreten ist. Zehn Punkte aus vier Spielen und ein Torverhältnis von 7:1 sprechen eine deutliche Sprache. Blaskic weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir treffen auf einen Gegner, der sehr gut gestartet ist und mit dem neuen Trainer frischen Wind reingebracht hat.“ Für die Normannia wird es entscheidend sein, die Offensivstärke des VfR einzudämmen. „Die größte Aufgabe liegt darin, Melo und Kindsvater in den Griff zu bekommen. Das Tempospiel über die Außen ist Aalens größte Waffe. Da liegt der Schlüssel zum Erfolg – was die Arbeit gegen den Ball betrifft.“

Arbeiten statt Ausreden

Für den Coach gibt es keinen Grund, sich hinter unglücklichen Spielverläufen oder vergebenen Möglichkeiten zu verstecken. „Viele Dinge liefen in den letzten Wochen gegen uns, wichtig ist aber, dies nicht als Ausrede zu sehen, sondern fleißig zu bleiben und die vielen Möglichkeiten, die wir uns erarbeiten, zu nutzen.“ Dass seine Mannschaft trotz der Belastung der letzten Wochen immer alles gegeben hat, stellt Blaskic außer Frage: „Die Mannschaft hat etliche englische Wochen hinter sich, sie hat immer das Maximum an Laufbereitschaft und Einstellung auf den Platz gebracht und wird sich in den nächsten Wochen auch mit guten Ergebnissen belohnen.“

Personalsorgen vor dem Derby

Die Vorbereitung auf das Derby wird von einigen Ausfällen überschattet. Definitiv verzichten muss die Normannia auf Daniel Dominkovic, der mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Auch Julian Kianpour und Spielmacher Marvin Gnaase stehen nicht zur Verfügung. Trotz dieser personellen Probleme ist Blaskic überzeugt, dass seine Mannschaft die nötige Qualität mitbringt, um in Aalen zu bestehen.

Tabellensituation

In der Tabelle liegt die Normannia nach vier Spieltagen mit vier Punkten auf Rang acht. Spitzenreiter TSV Essingen marschiert mit zwölf Punkten vorneweg, während Aalen punktgleich mit dem VfR Mannheim auf Platz drei rangiert. Für Gmünd ist das Derby auch die Chance, nach dem Pokalaus ein Zeichen zu setzen und den Anschluss an das obere Mittelfeld zu halten.

Motivation für das Derby

Ein Derby hat immer seine eigenen Gesetze, und die Motivation, in Aalen zu bestehen, ist groß. Für Blaskic und sein Team geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um Wiedergutmachung nach der Pokalenttäuschung. Ein Erfolg in Aalen könnte das nötige Selbstvertrauen zurückbringen, um die kommenden Aufgaben in der Liga mit breiter Brust anzugehen.

Blick nach vorn

Nach dem Derby beim VfR Aalen folgen weitere richtungsweisende Partien in der Oberliga. Die Normannia will den positiven Trend aus den vergangenen Wochen wieder aufnehmen und ihre starke Einstellung auch in Punkte ummünzen. Die Spieler wissen, dass in Aalen eine kompakte Defensivleistung, effektives Umschaltspiel und vor allem Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefragt sind.

Mit klarer Analyse, kämpferischer Einstellung und dem Ziel, für eine Überraschung zu sorgen, geht die Normannia ins Derby – in der Hoffnung, dass am Ende nicht nur ein engagierter Auftritt, sondern auch Zählbares im Gepäck bleibt.