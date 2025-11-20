1. FC Normannia Gmünd: "Wir werden uns nicht verstecken können"

Ja, an den ersten Spieltag erinnert sich Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd gerne zurück. Mit 5:1 startete die Mannschaft von Zlatko Blaskic in die Saison, da war die Welt noch in Ordnung. Danach aber trennten sich die Wege dieser beiden Teams tabellarisch komplett voneinander. Denn während die Nöttinger dieses Spiel als Weckruf verstanden und sich bis auf den dritten Platz vorgespielt haben, folgten bei den Normannen keine weiteren Spiele dieser Art. Abstiegskampf ist angesagt im Schwerzer.

Doch mit dem Teilerfolg beim FV Ravensburg, jetzt Fünfter, hat sich die Blaskic-Elf wieder etwas Selbstvertrauen zurückgeholt. Beim 2:2, nachdem man bereits mit 0:2 zurücklag, zeigten die Normannen in der zweiten Halbzeit wieder das Gesicht, was man von ihnen kennt. Nico Molinari, zuletzt noch etwas unglücklich agierend, hob Blaskic positiv hervor. Den Flügelspieler habe man häufig in gute Positionen gebracht, er brachte die Ravensburger Abwehr gehörig durcheinander.

Nun tritt die Normannia bei Nöttingen an, das von den letzten zwölf Partien stolze neun gewonnen hat. „Gemeinsam mit dem VfR Aalen spielt Nöttingen den besten Fußball der Liga. Die Achse Zimmermann, Leonidis, Catanzano und Mijic hat bereits 30 Tore erzielt“, weiß Blaskic natürlich über den Gegner bestens Bescheid, der unter anderem viel Offensivpower aufweist. Blaskic imponiert am kommenden Gegner, dass er an Trainer Dennis Will festgehalten hat, obwohl man einen Fehlstart hinlegte. „Die Belohnung ist der aktuell dritte Tabellenplatz. Er hat der Mannschaft tolle Abläufe verinnerlicht und es macht Spaß, den Nöttingern beim Fußball zuzuschauen“, sagt Blaskic.

Nur zuschauen werden die Normannen in dieser Partie allerdings nicht, das haben sie sich vorgenommen. „Wir versuchen, einen offenen Schlagabtausch hinzubekommen. Wir werden uns nicht verstecken können, denn dafür ist der Gegner viel zu stark“, sagt Blaskic. Vor allem die Anfangsphase müsse seine Mannschaft gut überstehen, denn speziell zu Beginn der Partie komme die Heimelf stets mit viel Wucht.