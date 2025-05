1. FC Normannia Gmünd: "Wir treffen auf ein absolutes Topteam"

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (15.30 Uhr) den VfR Mannheim zu Gast. Die Mannheimer wollen ihren dritten Tabellenplatz ins Ziel retten, die Normannia dagegen den Turnaround nach drei Niederlagen in Serie schaffen.

Noch einmal blickte Gmünds Trainer Zlatko Blaskic auf die doch deutliche 1:4-Auswärtsniederlage beim FV Ravensburg zurück. Der Sieg der Ravensburger sei mehr als verdient gewesen: „Die Heimelf war williger, schärfer und vor allem effektiver als wir“, so Blaskic. In Teilen habe die Mannschaft Schlussmann Yannick Ellermann fast schon im Stich gelassen.

Vielleicht ist es sogar gut, wenn nun ein Team im Schwerzer gastiert, gegen das man als krasser Underdog in den Ring steigt. „Wir treffen auf ein absolutes Topteam, das uns im Hinspiel bereits gezeigt hat, über welch große individuelle Qualität es verfügt“, erinnert sich Blaskic noch gut an den kommenden Gegner.

„Wir wollen den fehlenden Punkt, den es noch braucht, bereits am Samstag holen. Dafür benötigen wir in der Abwehr jedoch deutlich mehr Konsequenz in der Abwehr, deutlich mehr Kommunikation“, sagt Blaskic. Vor allem die Entschlossenheit in der Offensive fehle ihm, auch in Ravensburg waren durchaus einige Treffer möglich, allein die Chancenverwertung war mangelhaft.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________