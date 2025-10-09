– Foto: Tobi Baur

1. FC Normannia Gmünd: "Wir müssen wirklich viele Dinge besser machen" Gmünder Oberligist ist im Abstiegskampf daheim gegen Türkspor Neckarsulm gefordert

In der Fußball-Oberliga befindet sich der 1. FC Normannia Gmünd mitten im Abstiegskampf. Ein abermals wegweisendes Duell muss die Mannschaft von Zlatko Blaskic am kommenden Samstag, 15 Uhr, gegen Türkspor Neckarsulm bestreiten.

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd Türkspor Neckarsulm Türk Neckars 15:00 live PUSH Das 0:1 in Villingen zuletzt ärgerte Blaskic und sein Team, da deutlich mehr drin gewesen wäre, wenngleich auf der anderen Seite die Villinger durchaus verdient gewonnen hätten. Das hört sich etwas paradox an, doch diese Partie haben die Normannen ohnehin längst hinter sich gelassen. Der Fokus ist längst auf Neckarsulm gerichtet, der Mannschaft von Julian Grupp, dem Bruder von Gmünds Mittelfeld-Motor Tim Grupp.

„Wir treffen auf eine erfahrene und sehr gut organisierte Mannschaft. Julian Grupp hat dem Team Disziplin und sehr gute Abläufe eingeimpft, seine Handschrift ist deutlich zu erkennen“, hat sich natürlich auch Blaskic den kommenden Gegner bereits genau angeschaut. Gilles Sanchez (bereits sieben Tore) und Pascal Sohm, der knapp 300 Spiele in der 3. Liga auf dem Buckel hat, hat Normannias Trainer als Beispiele herausgepickt, wie stark dieser Gegner besetzt ist. „Wir müssen wirklich viele Dinge besser machen als zuletzt gegen Villingen, wenn wir dieses Heimspiel gewinnen möchten“, sagt Blaskic. Weiterhin fehlen werden den Gmündern Daniel Dominkovic, Yannick Ellermann, Miladin Filipovic und Kelecti Nkem.