1. FC Normannia Gmünd: "Wir müssen in der Offensive zulegen"

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

Das Mega-Auftaktprogramm ins Jahr 2026 in der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd hinter sich gebracht. Wenn man sieht, dass man sich in den vier Spielen nur dem designierten Meister VfR Aalen beugen musste, insgesamt drei Punkte einfahren konnte, dann kann man durchaus sagen, dass die Normannia gut durchgekommen ist.

Ein ganz anderes Spiel erwartet die Normannen an diesem Samstag (15 Uhr), wenn der FSV Hollenbach zu Gast sein wird. Es ist das Duell des 15. gegen den 16., beide Mannschaften weisen 23 Punkte auf, für beide geht es also um viel in diesem Duell. „Das ist eine Mannschaft, die fußballerisch zu überzeugen weiß. Der FSV möchte Fußball spielen und hat eine sehr hohe Qualität bei Standards“, weiß Blaskic.

Letztlich aber waren es trotz starker Leistungen „nur“ drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem am vergangenen Wochenende aber hat sich die Normannia in den Fokus gespielt, als sie mit dem letzten Angriff der Partie einen durchaus verdienten Punkt aus Mannheim entführt hat, dem Tabellenzweiten. „Wir konnten die Wucht, die individuelle Klasse und den starken Kombinationsfußball des VfR in Schach halten“, war Normannias Trainer Zlatko Blaskic natürlich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft.

Yannick Ellermann ist seit diesem Jahr wieder zurück zwischen den Pfosten. Im Hinspiel brach er sich in Hollenbach das Schienbein, doch das schwirrt nicht in den Köpfen herum, schon gar nicht in Ellermanns. Bei der Normannia freut man sich viel eher, dass der Schlussmann und Kapitän erst unter der Woche seinen Kontrakt um zwei Jahre verlängert hat.

Aufpassen müssen Ellermann und seine Vorderleute unter anderem auf Hannes Scherer, der bereits 14 Saisontore erzielt hat. „Er bringt eine enorme Spielintelligenz mit und steht nicht ohne Grund auf Platz zwei der Torjägerliste. Wir freuen uns aber auf dieses Spiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Ligaverbleib“, sagt Blaskic. Für die Partie gegen Hollenbach sieht er seine Mannschaft gerüstet, die letzten Auftritte sollten zusätzliches Selbstbewusstsein geschaffen haben. Vor allem in der Defensive habe man sich stabilisiert.

„Klar ist aber auch, dass wir in der Offensive zulegen müssen. Wir treffen noch zu viele falsche Entscheidungen im letzten Drittel. Entweder sind wir zu unentschlossen oder denken zu viel nach“, sagt der FCN-Trainer. Weiterhin fehlen wird Daniel Dominkovic sowie Tim Grupp, der in Mannheim Rot bekommen hat. Hier hat die Normannia bereits Einspruch eingelegt, gegen Hollenbach aber wird er so oder so nicht spielen können.