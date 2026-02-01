1. FC Normannia Gmünd: "Wir müssen einfach immer weiter machen"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Trainer Zlatko Blaskic war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nur bedingt zufrieden, weil er doch vor allem in der ersten Halbzeit eine Menge Leerlauf gesehen hatte. Während seine Mannschaft hinterhergelaufen sei, hätten die Waiblinger gut gekontert. Das erste Tor aber machten dennoch die Normannen. Nach einer Flanke von Alexander Aschauer war Daniel Rapp zur Stelle. Kurz vor dem Pausentee aber glichen die Waiblinger verdientermaßen aus, nach einem Ballverlust der Gmünder im Mittelfeld.

In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber das Spiel dann komplett, „mit dem einzigen Torschuss in dieser Hälfte“, so Blaskic achselzuckend. Danach dann aber hat die Normannia das Kommando übernommen und Druck aufgebaut. Eine Flanke von Nico Molinari legte Aschauer direkt ab auf Levin Kundruweit, der ins lange Eck traf. „Ein wirklich schönes Tor war das“, lobte Blaskic diesen Angriff. Nach einem hohen Ballgewinn der Normannia war es U-19-Spieler Lenn Reinders, der den Ball stark auf Molinari spielte. Dieser wiederum bediente Marvin Gnaase, dessen Schuss der FSV-Schlussmann noch parieren konnte, gegen den Abstauber von Aschauer aber machtlos war.

„Die zweite Halbzeit war deutlich besser, obwohl wir auch da noch so manche technischen Fehler und zu viele leichte Ballverluste hatten. Insgesamt aber ist das kein Problem, weil wir wirklich harte Trainingseinheiten hinter uns haben“, sagte Blaskic nach diesem Auftritt. Nach dem Spiel hat der FCN-Trainer seinen Spielern deswegen zwei freie Tage gegönnt, ehe es bereits am Dienstag wieder zu einem Test kommen wird. Zu Gast ist man dann beim SV Fellbach, einem starken Verbandsligisten, wie Blaskic weiß.

Die Hälfte der Vorbereitung ist nun vorbei. „Wir hatten wirklich schwierige Bedingungen, mit verschneiten und vereisten Plätzen, haben in Summe aber das Beste daraus gemacht. In den Spielen gab es viele Hochs und viele Tiefs – wir müssen einfach immer weiter machen“, so Blaskic, der grundsätzlich mit dem Status quo zufrieden ist, zumal er aktuell keinen Verletzten zu beklagen hat.

FCN: Albrecht (70. Lindhorst) – Avigliano (60. Molinari), Körner (60. Staiger), Kianpour (46. Rössler), Ramovic (70. Filipovic) – Grupp (70. Reinders), Gnaase – Rapp, Hofmeister (70. Reik) – Aschauer, Kundruweit