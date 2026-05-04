1. FC Normannia Gmünd: "Wir hatten, wie immer, gute Gespräche"

– Foto: Carsten Trebuth

In der Fußball-Oberliga kämpft der 1. FC Normannia Gmünd weiterhin gegen den Abstieg. Nach einer längeren Ungeschlagen-Serie sieht es weiterhin ganz gut aus für die Normannia. Doch ganz unabhängig, wie es ausgehen wird: Tobias Rössler wird weiterhin das Trikot der Normannen tragen, wie Sportdirektor Stephan Fichter nun bekannt gegeben hat.

Rössler ist 2022 vom damaligen Ligakonkurrenten FC Heiningen gewechselt und ist einer der Spieler, die mitverantwortlich für den Aufstieg in die Oberliga gewesen sind, der nur ein Jahr später vollzogen werden konnte. „Tobias ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und ich habe den Eindruck, dass er in diesem Jahr noch einmal stärker geworden ist“, freut sich Fichter, dass der Innenverteidiger seine Zusage ligenunabhängig gegeben hat.

„Wir hatten, wie immer, gute Gespräche. Ich gehe in der kommenden Saison in mein fünftes Jahr, fühle mich sehr wohl bei der Normannia. Ich habe hier nicht nur Teamkollegen, hier sind Freundschaften entstanden“, stand für Rössler schnell fest, bei den Gmündern weiterzuspielen. „Hier kommt man gerne ins Training und spielt am Wochenende gerne mit seinen Freunden zusammen“, sagt Rössler. Vor allem mit Calvin Körner versteht er sich nicht nur auf dem Platz sehr gut. „Das ist immer ganz gut, wenn es auch zwischenmenschlich passt bei einem Innenverteidiger-Duo“, sagt der mittlerweile 30-Jährige schmunzelnd.