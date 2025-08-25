1. FC Normannia Gmünd: "Wir fahren mit diesem Ziel nach Berg"

Fokus auf den Einzug ins Viertelfinale

Die Marschrichtung für das Pokalduell ist klar definiert. „Wir wollen versuchen, ins Viertelfinale zu kommen und fahren mit diesem Ziel nach Berg“, stellt Zlatko Blaskic unmissverständlich klar. Die Partie beim Verbandsligisten ist für den Oberligisten nicht nur ein weiterer Schritt im Wettbewerb, sondern auch die Gelegenheit, nach der bitteren 0:2-Heimpleite gegen den 1. Göppinger SV wieder in die Spur zu finden.

Personalsorgen vor der Abfahrt

Leicht wird die Vorbereitung auf die Aufgabe allerdings nicht. Einige Spieler fehlen angeschlagen oder sind beruflich verhindert, wie Blaskic einräumt. Zudem muss die Normannia auf ihren Spielmacher verzichten: „Sicher fehlen wird Spielmacher Marvin Gnaase, der noch gesperrt ist.“ Trotz dieser Einschränkungen ist der Coach überzeugt, dass seine Mannschaft konkurrenzfähig antreten wird: „Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf den Platz bekommen.“

Ein bekanntes Gesicht: Der TSV Berg

Für die Normannia ist der TSV Berg kein unbekannter Gegner. Beide Teams lieferten sich in der Vergangenheit zahlreiche Duelle in der Verbandsliga. Blaskic erinnert daran: „Berg kennen wir aus der langen, gemeinsamen Zeit aus der Verbandsliga.“ Auch wenn das letzte Pflichtspiel in Berg am 11. März 2023 mit einem 3:1-Sieg für die Normannia endete, weiß der Trainer, dass die Aufgabenstellung am morgigen Dienstag eine andere sein wird.

Starker Saisonstart des Gegners

Der Gastgeber hat in dieser Saison einen Traumstart hingelegt. Mit neun Punkten aus den ersten drei Ligaspielen präsentiert sich Berg in starker Verfassung. Blaskic warnt vor der Qualität des Gegners: „Sie sind mit neun Punkten überragend gestartet und sind ein schwerer Brocken.“ Besonders im Blick hat er einen Mann: „Mit Hannes Pöschl haben sie einen überragenden Offensiv-Akteur, der in den ersten drei Spieltagen bereits acht Tore erzielt hat.“

Gefahr aus allen Mannschaftsteilen

Doch der Trainer macht deutlich, dass es zu kurz greifen würde, den Gegner nur auf diesen einen Spieler zu reduzieren. „Aber nur den TSV auf diesen Spieler zu reduzieren wäre falsch, weil sie als Kollektiv glänzen und viel Qualität in allen Mannschaftsteilen besitzen“, so Blaskic. Für seine Mannschaft bedeutet das, dass sie in allen Bereichen des Spiels gefordert sein wird – sowohl defensiv als auch im Umschaltspiel.

Lehren aus der Göppingen-Niederlage

Das Pokalspiel kommt nur wenige Tage nach der ernüchternden 0:2-Heimniederlage gegen den 1. Göppinger SV. Vor 900 Zuschauern im eigenen Stadion war die Normannia besonders in der ersten Hälfte zu passiv, wie Blaskic selbstkritisch einräumte. Das 0:1 durch Luca Piljek in der 39. Minute und das 0:2 durch Antonio Babic nach einer Stunde besiegelten die erste Heimniederlage der Saison. Für Gmünd war das Spiel eine Warnung, dass in jedem Duell die volle Konzentration gefragt ist – eine Erkenntnis, die in Berg helfen soll, Fehler zu vermeiden.

Einstellung als Schlüssel

Für die Mannschaft wird es entscheidend sein, von Beginn an Präsenz zu zeigen und das eigene Spiel auf den Platz zu bringen. Die Normannia will aus den Fehlern der vergangenen Partie lernen und die Begegnung fokussiert und konsequent angehen. Die Mentalität und der Wille, den Einzug ins Viertelfinale zu erzwingen, stehen im Vordergrund.

Blick nach vorn

Mit dem Pokalspiel in Berg beginnt für den 1. FC Normannia eine intensive Woche. Bereits am Freitagabend steht das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten VfR Aalen in der Oberliga auf dem Programm. Auch diese Partie wird ein echter Härtetest, der zeigt, wo die Mannschaft aktuell steht. Doch zunächst gilt alle Konzentration dem Pokal – und dem Ziel, den Weg Richtung Endspiel weiterzugehen.

Chancen nutzen

Die Pokalpartie bietet für die Normannia nicht nur die Chance, sportlich einen Schritt weiterzukommen, sondern auch neues Selbstvertrauen zu tanken. Nach der bitteren Heimniederlage soll ein Erfolg in Berg als Signal dienen, dass die Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Blaskic und sein Team wissen, dass es dafür einen konzentrierten, leidenschaftlichen Auftritt braucht – und dass der Gegner alles andere als ein leichter Prüfstein sein wird.

Motivation pur

Ein Einzug ins Viertelfinale wäre ein wichtiges Zeichen für die Normannia, die in der Liga noch nach Konstanz sucht. Mit dem klaren Bekenntnis zum Ziel Viertelfinale reist die Mannschaft selbstbewusst nach Berg. „Wir wollen versuchen, ins Viertelfinale zu kommen“, wiederholt Blaskic. Mit dieser Einstellung will die Normannia auf dem Platz genau das unter Beweis stellen.