1. FC Normannia Gmünd: "Verspreche mir viel von seiner Verpflichtung"

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Aktuell ist in der Oberliga ein klarer Aufwärtstrend beim 1. FC Normannia Gmünd zu erkennen. Die Mannschaft von Zlatko Blaskic präsentiert sich seit Wochen in guter Form, was die Aussicht im Abstiegskampf verbessert hat. Aber auch abseits des Rasens präsentieren sich die Normannen gut in Form. Da kann Sportdirektor Stephan Fichter nämlich einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentieren: Dominik Pfeifer kehrt nach sieben Jahren zurück in den Schwerzer.

Von der U19 des VfR Aalen, über den TSV Essingen dockte Pfeifer bereits im Jahr 2017 beim 1. FC Normannia Gmünd an, spielte zwei Jahre beim FCN, unter anderem mit dem damals noch aktiven Fichter im Team. Beide spielten häufig sogar auf derselben Seite. Für ein Jahr ging es für ihn danach zum TSV Ilshofen, ehe er sich für fünf Jahre dem SV Neresheim angeschlossen hatte. Aktuell ist Pfeifer sehr erfolgreich mit dem Landesligisten TSGV Waldstetten, kehrt ab Sommer aber wieder zum FCN zurück. „Als die Anfrage konkret wurde, konnte ich gar nicht anders, als zuzusagen. Die Normannia ist einfach mein Herzensverein“, sagt Pfeifer selbst zu dieser Entscheidung.

Fichter freut sich auf seinen alten Mitspieler. „Ich verspreche mir viel von seiner Verpflichtung, weil er einfach unheimlich viel Qualität mitbringt“, sagt der Sportdirektor. Pfeifer passe auch als Typ bestens zur Normannia. „Wieder einmal ist es ein Rückkehrer, das spricht ja auch für uns. So schlecht kann es dann ja nicht sein beim FCN“, sagt Fichter schmunzelnd. Vor allem die Polyvalenz im Mittelfeld gefällt ihm an Pfeifer, nahezu jede Position kann er dort bekleiden. Obwohl es nicht seine Hauptaufgabe bei den Waldstettern ist, hat Pfeifer bereits elf Treffer für den aktuellen Tabellenzweiten erzielt und ist damit erfolgreichster Schütze des TSGV. Fichter traut seinem ehemaligen Mitspieler zu, direkt Verantwortung zu übernehmen, schließlich habe er in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung gesammelt und ist mit aktuell 28 Jahren im besten Fußballeralter.