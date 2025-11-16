1. FC Normannia Gmünd: "Uns braucht man noch nicht abzuschreiben"

Blaskic hatte sich unter der Woche noch öffentlich vor seine Mannschaft gestellt und die Schuld für die Pleite gegen Schlusslicht Denzlingen auf sich geladen. Der Glaube an seine Spieler sei nach wie vor vorhanden – und diese haben ihn an diesem Spieltag nicht enttäuscht. Wenngleich die Partie begann, wie viele Spiele in der Vergangenheit begonnen haben: mit Rückschlägen.

Bereits nach acht Minuten haben die favorisierten Ravensburger getroffen. Zunächst hatte Felix Schäch nach einer Ecke ein Luftloch geschlagen, doch der Ball blieb glücklich am Fuß des FVR-Akteurs. Aus rund 16 Metern hat er den Ball rechts unten eingenetzt. Für Pius Albrecht im Gehäuse war es schwierig, da der Schuss verdeckt gewesen ist.

Die Normannen aber wollten diesmal zeigen, dass sie der Gegentreffer nicht aus der Bahn wirft. Eldin Ramovic, der sich zuletzt in die Mannschaft gespielt hat, spielte sich mit Marvin Gnaase schön nach vorne. Der Ball landete bei Tim Grupp, der den Ball knapp am Tor vorbeischob (12.). In der Folge aber hat der FVR das Spiel weitestgehend im Griff gehabt, war deutlich aktiver als die Stauferstädter. Dadurch entstanden Chancen, die größte hatte noch einmal Schäch, als Albrecht zunächst stark parierte, der Ravensburger in der Folge aber nicht das leere Tor traf.

Dann aber gab es einen Strafstoß für die Gastgeber. Den ersten Versuch parierte Albrecht, doch gegen den Nachschuss von Niklas Jann war der junge Schlussmann schließlich machtlos (38.). Calvin Körner hatte Jann im Strafraum zu Fall gebracht, wenngleich sich die Gmünder mit diesem Pfiff nicht ganz einverstanden zeigten.

Mit diesem 0:2 sind die Gmünder in die Pause gegangen, doch es fühlte sich diesmal anders an in der Kabine, wie Blaskic berichtete. Er selbst sei ruhig geblieben, lediglich einmal hat er gewechselt, brachte Daniel Rapp für Niklas Hofmeister und stellte etwas um. „Wir sind dann sehr dominant aus der Halbzeit gekommen, waren auch gut bei den zweiten Bällen, was in der ersten Halbzeit noch ein Manko gewesen war“, sagte Blaskic.

In der Folge spielte sich Nico Molinari stark durch über die linke Seite und bediente Fabian Kianpour, der abzog, jedoch nur die Hand seines Gegenspielers traf – Elfmeter. Routinier Grupp nahm sich dieser Aufgabe an und verwandelte souverän zum Anschluss (62.). Danach sind die Gmünder ins Risiko gegangen und haben die Ravensburger in ihre Hälfte gedrückt – und so das 2:2 förmlich erzwungen. Grupp setzte sich im Strafraum stark durch und schloss ab – der Ball wurde unhaltbar von Philipp Altmann zum 2:2 abgefälscht, der schließlich auch als Torschütze aufgeführt wurde (87.).

Damit wollten sich allerdings beide Mannschaften nicht abfinden, spielten fortan voll auf Sieg. In einer Situation dann bewiesen die Gmünder, dass sie mindestens diesen einen Punkt mit nach Hause bringen wollten. Bei einer Riesenchance der Gastgeber warfen sich die Abwehrspieler gleich dreimal in den Ball. Der letzte abgewehrte Versuch schließlich mündete in einen Konter, wieder ging es auf die andere Seite. An dessen Ende war es der eingewechselte Levin Kundruweit, der abschloss, das Tor aber hauchzart verfehlte. Der Ball war noch leicht abgefälscht, sodass die Offensivkraft nicht gegen seinen Ex-Verein jubeln konnte (90.+4).

Statt einer Ecke aber gab es Abstoß. Kundruweit beschwerte sich deswegen lautstark beim Schiedsrichter, hatte aber bereits den Gelben Karton gezeigt bekommen: Gelb-Rot. „Die Mannschaft lebt, mit dem Punkt können wir arbeiten. Uns braucht man noch nicht abzuschreiben, wir arbeiten weiter. Die Energieleistung in der zweiten Halbzeit macht mir Hoffnung, vor allem, wenn man bedenkt, gegen wen wir gespielt haben“, freute sich Blaskic über diesen hart erkämpften Punktgewinn.