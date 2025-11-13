– Foto: Alexander Hornauer

1. FC Normannia Gmünd: "Trage die Schuld daran" Gmünder Oberligist tritt beim Vierten FV Ravensburg an

Nach dem 0:1 gegen Tabellenschlusslicht Denzlingen herrschte Katerstimmung beim 1. FC Normannia Gmünd. Nicht nur der Auftritt war es, der so manchen FCN-Fan fragend zurückließ, die Tabellensituation ist dadurch natürlich nicht entspannter geworden. An diesem Samstag (14.30 Uhr) nun muss Gmünd beim FV Ravensburg antreten, einer Mannschaft mit keinerlei Sorgen, die auf dem vierten Rang platziert ist.

Sa., 15.11.2025, 14:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensb. 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 14:30 PUSH Normannias Trainer Zlatko Blaskic hat viel über das vergangene Heimspiel nachgedacht. „Wir haben verdient verloren und müssen uns bei allen Zuschauern, die an diesem Tag da waren und es mit der Normannia halten, entschuldigen“, wirft Blaskic noch einmal einen Blick zurück. Seine Mannschaft sei wie gelähmt gewesen. „Ich habe das erste Mal in meinen sechs Jahren Amtszeit Angst bei der Mannschaft gespürt – und das ist Gift für jedes Team. Das Selbstbewusstsein ist im Keller und dann spielt man ohne Esprit und Energie“, so Blaskic.

Doch er wettert nicht etwa gegen sein Team, lädt vielmehr die Schuld auf sich. „Ich bin für den Auftritt gegen Denzlingen verantwortlich und trage die Schuld daran.“ Normannias Trainer lässt nichts auf seine Mannschaft kommen. „Der Glaube an jeden einzelnen Spieler ist vorhanden. Ich stelle mich mit allem, was ich habe, vor das Team.“ Starke Worte des Übungsleiters, der schon so lange das Zepter bei den Gmündern schwingt, und der solch eine Situation noch nie durchleben musste. Die Hürde Ravensburg hängt hoch, das wissen sie bei der Normannia. Aber darin sucht man nun seine Chance. „Wir haben in Ravensburg nichts zu verlieren, auf uns setzt niemand einen Pfifferling. Ich bin sicher, dass wir eine andere Leistung an den Tag legen werden als zuletzt“, bleibt Blaskic zuversichtlich. Natürlich kennt Gmünds Trainer auch den kommenden Gegner wieder recht gut, mal abgesehen davon, dass man mittlerweile die Klingen schon häufiger gekreuzt hat.