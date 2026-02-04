1. FC Normannia Gmünd: Testspiel beim SV Fellbach abgebrochen

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Ohne zwischenzeitliche Trainingseinheit hat Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd sein nächstes Testspiel absolviert. Zu Gast war man beim SV Fellbach. Wegen zunehmender Kälte am Abend hat der Schiedsrichter das Spiel nach 75 Minuten abgebrochen, da der Untergrund schlichtweg zu rutschig wurde.



Vor allem in den ersten 25 Minuten sei es ein regelrechtes „Scheibenschießen“ gewesen, so hat es zumindest einmal Normannias Trainer Zlatko Blaskic formuliert. Sechs Großchancen hat er bei seiner Mannschaft gezählt, fünf waren es bei den Gastgebern aus Fellbach gewesen. „Das lag aber tatsächlich daran, weil die Abwehrspieler wegen des Untergrunds gänzlich im Nachteil gewesen sind. Nach jedem Haken waren sie ausgespielt“, relativierte Blaskic den munteren Beginn.

Dennoch stand es zur Pause nur 1:0 für die Normannia, anstatt vielleicht 7:5. Niklas Hofmeister traf das Fellbacher Gehäuse nach Vorarbeit von Alexander Aschauer. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Aschauer selbst auf 2:0. In der Folge hatten die Gmünder erneut mehr als eine Handvoll Großchancen, die sie allesamt vergaben oder der Schlussmann vereitelte.