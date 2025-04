1. FC Normannia Gmünd: Stephan Fichter wird Sportdirektor

„Was Stephan Fichter in all den Jahren hier geleistet hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Mit dieser Beförderung zollen wir dieser Arbeit lediglich Tribut“, sagt Biegert bei der Vertragsunterschrift. Bis 2028 läuft der Kontrakt zunächst, erfüllt Fichter diesen, dann ist er in seinem zehnten Jahr in der Verantwortung bei den Gmündern, eine lange Zeit. In der Oberliga-Abstiegssaison 2018/2019, hatte die Normannia Fichter zum Sportlichen Leiter ernannt. Ein halbes Jahr arbeitete er in Doppelfunktion, ehe er als Spieler und damaliger Kapitän im Sommer 2019 seine aktive Karriere an den Nagel hängte.

„Das ist schon wieder ganz schön lange her“, sagt Fichter schmunzelnd. Doch in all den Jahren hat er sich einen Namen gemacht in der Region. Er hat das Auge für den Nachwuchs mit Potenzial, für Spieler, die zur Normannia passen und die guten Verbindungen zu Trainer Zlatko Blaskic sowie dem Vorstand der Gmünder zeichnen seine Arbeit außerdem aus. Auch ihm ist es zu verdanken, dass auch namhafte Akteure aus der Region den Weg in den Schwerzer finden, manchmal sogar diesen Weg suchen.