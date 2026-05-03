1. FC Normannia Gmünd: "Solche Spiele gehören aber dazu"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga hat an diesem Spieltag der 1. FC Normannia Gmünd den CfR Pforzheim empfangen und wollte die eigene beeindruckende Serie von sieben Spielen ohne Niederlage fortführen. Dafür aber waren die Pforzheimer schlichtweg zu abgezockt, die sich letztlich verdient mit 2:1 bei der Normannia durchgesetzt hatten, darin waren sich CfR-Trainer Dirk Rohde als auch FCN-Coach Zlatko Blaskic hinterher einig.

Sommerlich waren die Temperaturen, aber von einem Sommerkick waren die beiden Mannschaften zu Beginn weit entfernt. Das Spiel startete ohne Abtastphase. In der zweiten Minute bereits scheiterte Tim Schwaiger mit einem Freistoß aus rund 20 Metern an Yannick Ellermann und dem Pfosten. Aber auch die Normannia war gut im Spiel. Nach einer Ecke wurde Calvin Körners Kopfball noch abgefälscht. Die darauffolgende Ecke machte Valerio Avigliano nochmal scharf, doch der CfR konnte wieder klären (12.). In den Strafräumen passierte in der Folge erst einmal nicht sehr viel, dennoch war es keine uninteressante Partie. Die Zweikämpfe wurden von beiden Seiten hart geführt, ohne aber unfair zu werden.

„Wir sind natürlich sehr zufrieden, wie wir insgesamt rund 20 Ecken 48 Flanken verteidigt haben“, sagte Rohde nach der Partie etwas überspitzt. „Pforzheim war das eine Tor besser und hat die direkten Duelle häufiger gewonnen. Im Zentrum waren wir zudem nicht präsent, die zweiten Bälle gingen zu 80 Prozent an die Gäste“, resümierte Blaskic.

Ein wenig aus dem Nichts fiel der Führungstreffer. Ein langer Ball über die rechte Seite landete bei Noah Lulic, der humorvoll abzog und Ellermann in der kurzen Ecke überwand (40.). Danach verzog Cemal Durmus aus guter Position deutlich (43.). Kurz vor der Pause dann probierte es Fabian Kianpour aus rund 20 Metern, verzog aber knapp (45.+1). Es war der erste Schuss, der Richtung Gehäuse der Gäste flog. In der zweiten Halbzeit begannen die Gäste druckvoll, der Normannia fiel in der Offensive weiterhin wenig ein.

Der eingewechselte Dominik Salz probierte es aus der Distanz, verfehlte den Winkel aber um Zentimeter (56.). Nach einer Ecke von Durmus dann schraubte sich Salz hoch, eine Etage höher als alle anderen, und erhöhte per Kopf auf 2:0 für die Gäste (66.). Eine Reaktion der Gmünder blieb diesmal aus, mittlerweile herrschte doch ein wenig Sommerkick-Feeling vor, konnte man den Eindruck gewinnen. Pforzheims Trainer sagte hinterher: „Es war kein schönes Fußballspiel.“ Nicht wenige der über 300 Zuschauer mussten ihm recht geben. Wenig Zwingendes kam nach vorne seitens der Gastgeber und auch die Pforzheimer vertändelten den Ball häufiger bei ihren Umschaltsituationen.

Doch tatsächlich: Der FCN kam noch einmal auf. Nach einer Ecke von Miladin Filipovic schraubte sich Veljko Milojkovic hoch und erzielte den Anschluss (85.). Nichts schien drin für die an diesem Tag wenig überzeugende Normannia, plötzlich aber wurde es noch einmal spannend. Nicht erst einmal holte die Mannschaft in dieser Saison einen Rückstand auf, der Glaube war also da. Noch einmal flog ein langer Freistoß in den Pforzheimer Strafstoß, der zweite Ball landete bei Nico Molinari, der abzog, aber geblockt wurde.

Hier noch ein Unentschieden zu holen, wäre vermutlich zu viel des Guten gewesen an diesem Nachmittag, wie auch Blaskic hinterher einräumte. Zufrieden war Blaskic mit der Leistung seiner Mannschaft zwar nicht, sagte aber: „Die Mannschaft hat sich nicht aufgegeben, ist am Ende noch einmal zurückgekommen. Wenn man aber bei solchen Temperaturen immer hinterherlaufen muss, dann wird das am Ende schwierig.“ Damit endet eine doch beeindruckende Serie von sieben ungeschlagenen Partien der Normannen, die aber weiterhin gute Karten haben, den Klassenerhalt in den letzten vier Partien der Saison zu erreichen.

Stimmen zum Spiel

Daniel Rapp, FCN-Flügelspieler: „Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt. Einige Dinge haben wir gut gemacht, teilweise können wir diese Dinge aber besser machen. Die zweiten Bälle hätten wir besser attackieren müssen. Solche Spiele gehören aber dazu, jetzt schauen wir weiter nach vorne, um es in der nächsten Woche wieder besser zu machen. Nach vorne hin war es heute einfach zu wenig von uns.“

Marvin Gnaase, FCN-Mittelfeldmotor: „Es ist sicherlich keine Schande, gegen diese Mannschaft zu verlieren, aber natürlich hätten wir am Ende gerne noch einen Punkt mitgenommen. Jetzt müssen wir in der nächsten Woche wieder mehr Gas gegeben. Nach den Verlängerungen von Aschauer haben die Anschlussaktionen gefehlt. Da wird es dann schwierig, irgendwas zu holen.“

Tobias Rössler, FCN-Innenverteidiger: „Das war einfach zu wenig, um gegen Pforzheim etwas zu holen. Ein paar Minuten haben wir es immer mal wieder hinbekommen. Über das gesamte Spiel gesehen aber, war das immer einen Tick zu wenig. Pforzheim war wacher und frischer als wir. Man muss aber auch sagen, dass bei denen brutale Qualität vorherrscht. Da kann man dann auch mal verlieren. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt eine schöne Serie gehabt haben.“