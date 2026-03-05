1. FC Normannia Gmünd: "So etwas gibt es ohnehin nicht bei uns" Drittes Spiel, drittes Derby: In der Oberliga empfängt der 1. FC Normannia Gmünd den Spitzenreiter VfR Aalen. Es wird auch ein Wiedersehen mit VfR-Trainer Beniamino Molinari, einer Gmünder Legende, der auf seinen Sohn Nico treffen wird, der bekanntlich bei den Gmündern die Flügel beackert. von fcn · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Die vielen Helfer im Hintergrund sind bereits seit Tagen im Einsatz, wenn es an diesem Samstag (15 Uhr) zu einem besonderen Heimspiel kommt. Zu Gast sein beim 1. FC Normannia Gmünd wird der VfR Aalen, Tabellenerster der Fußball-Oberliga.



Innerhalb von nur zwei Wochen tritt die Normannia bereits zum dritten Derby an. Dieses Auftaktprogramm im Jahr 2026 at es wirklich in sich. Duelle mit den Aalenern sind immer etwas Besonderes. In diesem Jahr wird es besonders schwierig, denn mit dem VfR kommt eine von zwei Ausnahmemannschaften (neben Mannheim, übrigens in der kommenden Woche Gegner der Normannia) in den Schwerzer. Ebenfalls besonders: Mit Beniamino Molinari gastiert eine Gmünder Legende bei der Normannia, der auf seinen Sohn Nico treffen wird, der bekanntlich bei den Gmündern die Flügel beackert und nichts dagegen haben wird, seinen Vater im Meisterschaftsrennen zu ärgern. Gmünds Trainer Zlatko Blaskic hat noch einmal auf die Partie beim Göppinger SV geschaut. Was ihm vor allem imponiert hat: Seine Mannschaft hat bis zum Schluss nicht aufgegeben, wollte das 0:1 nicht hinnehmen – und musste es am Ende auch nicht. „Das war wieder ein später Treffer, der zeigt, dass die Mannschaft immer an sich glaubt“, so Blaskic. Erneut nicht mit dabei sind die Kianpour-Brüder, ansonsten hat Blaskic seinen Kader beisammen.