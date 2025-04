1. FC Normannia Gmünd: "Müssen wieder an unser Leistungslimit kommen"

Nein, der jüngste Auftritt gegen den FC Nöttingen wird nicht viel Platz einnehmen, wenn die Highlights der Saison bei der Normannia zusammengeschnitten werden. Das 1:3 war fast ein logisches Resultat, so schätzte es auch Normannia Gmünds Übungsleiter Zlatko Blaskic ehrlich ein. An diesem Samstag (14 Uhr) geht es für den Normannia-Tross zum entfernten SV Oberachern ins Badische. Die Hürde hängt nicht niedriger als zuletzt, die Oberachener sind auf dem siebten Platz bereits gerettet und in einer komfortablen Situation.

„Gegen Nöttingen konnten wir wirklich nichts auf den Platz bringen, was uns in den vergangenen sieben bis acht Wochen so stark gemacht hat. Daran trage ich aber die Hauptschuld, ich habe schlichtweg einen falschen Ansatz gewählt“, nimmt Blaskic seine Spieler etwas aus der Schusslinie. Dass es beim SV Oberachern alles andere als einfach werden wird, das weiß Blaskic natürlich. „Oberachern spielt eine herausragende Saison und hat in diesem Jahr erst eine Niederlage kassiert. Es kann sowohl über Ballbesitz als auch über schnelle Konter agieren“, warnt Blaskic. Insgesamt freue man sich auf eine starke Mannschaft und folglich auf ein schwieriges Auswärtsspiel, blickt Blaskic mit großem Respekt auf diese Partie.

Das Spiel gegen Nöttingen ist zwar abgehakt, jedoch schwingt noch etwas Ärger mit, da man eine große Möglichkeit ausgelassen habe, in Sachen Klassenerhalt eine Vorentscheidung herbeizuführen. „Die Tabelle bleibt weiterhin sehr eng und jede einzelne Partie ist immens wichtig. Wir müssen wieder an unser Leistungslimit kommen, damit wir am Ende nicht doch noch zittern müssen“, sagt Blaskic. Neben den Langzeitverletzten Kalafatis, Scheible und Dominkovic wird noch einmal Calvin Körner fehlen, der sich aber schon im Aufbautraining befindet.