1. FC Normannia Gmünd: Mit der Pforzheim-Leistung im Rücken

In der Fußball-Oberliga empfängt der 1. FC Normannia Gmünd Kellerkind VfR Mannheim. Und das machen die Normannen mit einer ganz starken Leistung im Rücken, die dennoch zu einer 1:2-Niederlage beim CfR Pforzheim. Klingt paradox, ist es aber nicht. „Meine Mannschaft hat ein eindrucksvolles Spiel auf den Platz gebracht, offensiv wie defensiv“, lobt Zlatko Blaskic auch noch einige Tage später.

Zwar wäre ein Punkt sicherlich verdient gewesen, was auch die Pforzheimer sagten, doch davon werde man sich aber nicht umwerfen lassen. „Es motiviert uns noch mehr für die anstehenden Aufgaben“, sagt Blaskic. Und die nächste Aufgabe dürfte wieder eine knifflige werden. Am Samstag (14 Uhr) zu Gast sein wird der VfR Mannheim, der noch stark abstiegsgefährdet ist, bei 36 Punkten steht. „Mannheim ist eine Mannschaft, gespickt mit etlichen Ex-Profis, die eigentlich unter die Top Fünf gehört. Sie kämpft aber ums nackte Überleben. Da herrscht viel Unruhe, gepaart mit einem Trainerwechsel vor drei Wochen, das ist die Realität“, weiß Blaskic wieder bestens Bescheid über den kommenden Gegner.

Dem neuen Trainer der Mannheimer, Thorsten Damm, attestiert Blaskic eine Menge Erfahrung. „Vor allem in der Defensive hat er eine klare Struktur reingebracht. Und mit Andrew Wooten hat Mannheim einen Stürmer aus der 3. Liga geholt, der natürlich genau weiß, wo das Tor steht“, sagt Normannias Übungsleiter. Das hat der prominente Ex-Profi auch schon unter Beweis stellen können, traf in sechs Partien bereits dreimal. Wooten blickt auf eine durchaus beeindruckende Karriere zurück, hat 169 Zweitliga-Partien für Sandhausen, Kaiserslautern und den FSV Frankfurt absolviert (52 Tore/13 Assists).

Mit allem, was man habe, werde sich die Normannia in dieses Spiel stürzen, verspricht Blaskic. „Wir haben eine hervorragende Ausgangslage und möchten diese Partie unbedingt für uns entscheiden. Wir werden nicht viele Möglichkeiten bekommen, ich erwarte eine wirklich enge Partie“, sagt Blaskic. Nicht mit dabei sein werden Jermain Ibrahim (Knieverletzung), Louis Kaspar (Adduktorenbeschwerden), Niklas Kalafatis (muskuläre Beschwerden) und Adnan Rakic (grippaler Infekt). Dazu ist Calvin Körner fraglich, klagt über muskuläre Probleme. Sollte er in der Innenverteidigung ausfallen, wäre vermutlich Melih Caliskan erste Wahl.

Information: Die Normannia wird an diesem Samstag eine große Mitgliederaktion auf den Weg bringen. Alle Mitglieder ab 16 Jahren, die noch keinen neuen Ausweis erhalten haben, können diesen beim Heimspiel gegen Mannheim persönlich am VIP-Eingang abholen und kommen dann kostenlos ins Stadion.