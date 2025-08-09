1. FC Normannia Gmünd: "Meine Mannschaft ist aber nicht eingebrochen"

In der Fußball-Oberliga folgte für den 1. FC Normannia Gmünd auf das in Teilen furiose 5:1 zum Start gegen Nöttingen, ein 1:1 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Vier Punkte zum Start, damit kann man im Schwerzer durchaus leben, wenngleich auch in der Auswärtspartie beim FSV deutlich mehr drin gewesen wäre.

Bereits nach 30 Sekunden hätte die Normannia in Führung gehen können. Calvin Körner bediente mit einem starken Pass den durchgebrochenen Nico Molinari, der allein auf den FSV-Schlussmann zulief, an diesem jedoch scheiterte. Starke Parade von Sven Burkhardt, der seine Mannschaft sehenswert vor dem frühen Rückstand bewahrte.

Die Bissinger setzten auf Konter, was sie grundsätzlich gut beherrschen. Alexander Götz fand mit einem langen Ball Mustafa Uslu, der aber zu lange zögerte und weit am Tor vorbei zielte (22.). Kurz darauf bediente Aschauer Hofmeister, der diesmal aus rund zwölf Metern verzog (26.). „Wir haben es in der Anfangsphase der Partie schlichtweg verpasst, einen Treffer zu erzielen. Chancen hatten wir genügend“, monierte FCN-Trainer Zlatko Blaskic.

Nach der folgenden Ecke wurde es wieder gefährlich. Miladin Filipovic zog ab, doch wieder war Burkhardt zur Stelle (2. Minute). Die Normannia blieb am Drücker, schnürte die Heimelf in der eigenen Hälfte ein und hatte kurz darauf wieder eine Großchance: Alexander Aschauer wurde soeben noch geblockt, der Ball aber landete noch einmal bei Niklas Hofmeister, der aus zehn Metern freistehend verzog (7.).

In der zweiten Halbzeit dann ging es weiter mit den dicken Torchancen für die Gmünder. Nochmals Molinari scheiterte am starken Burkhardt (47.). Die anschließende Filipovic-Ecke setzte Aschauer per Kopf an die Latte (48.). Zwei Minuten später bediente diesmal Hofmeister Aschauer, der jedoch einen Augenblick zu lange zögerte und noch geblockt wurde (50.).

Kurz darauf dann bekamen die Normannen die Quittung: Duc Thanh Ngo setzte sich sehenswert durch und brachte den Ball scharf vor das Tor von Yannick Ellermann, Nils Staiger war noch mit der Fußspitze dran, sodass das Leder schließlich zum 1:0 ins lange Eck trudelte (52.). Dieser Treffer saß, die Normannen mussten sich schütteln. Blaskic stellte nach der Trinkpause um, brachte Stürmer Veljko Milojkovic für Abwehrmann Staiger. Und der neue Mann auf dem Platz setzte gleich ein Zeichen. Er legte den Ball geschickt ab auf Fabian Kianpour, der mit links ins lange Eck traf – da war selbst der starke Burkhardt machtlos (75.).

Milojkovic behauptete kurz darauf den Ball stark gegen seinen Gegenspieler, bediente Hofmeister mustergültig, der allein auf Burkhardt zulief – doch die Unparteiische Daniela Kottmann entschied zum Entsetzen der Normannen auf Stürmerfoul. Es blieb spannend. Auch Ellermann durfte sich noch einmal beweisen, parierte dann bärenstark gegen den Versuch von Emre Yalcin (79.). Bei diesem Resultat sollte es am Ende also blieben, was den Normannen den vierten, den Bissingern den ersten Punkt aufs Konto spült.

„Wir müssen gegen einen defensiv so gut organisierten Gegner einfach in Führung gehen, um eine andere Statik zu erzeugen“, sagte Blaskic. „Wenn man so viele Chancen liegen lässt, wird man am Ende in der Regel bestraft. Meine Mannschaft ist aber nicht eingebrochen, hat weiter nach vorne gespielt und sich diesen Punkt redlich verdient“, führte der Gmünder Trainer weiter fort. Mit diesen vier Punkten zum Start kann die Normannia gut leben, einzig mit der eigenen Chancenverwertung, die gegen Nöttingen noch so gut war, haderten die Normannen etwas, da vermutlich mehr drin gewesen wäre.