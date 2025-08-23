1. FC Normannia Gmünd: "Insgesamt war es von uns viel zu wenig"

Erste Halbzeit ohne Zugriff

Es war ein Abend, der den Normannia-Fans noch lange in Erinnerung bleiben dürfte – allerdings nicht im positiven Sinne. Vor 900 Zuschauern fand die Mannschaft von Zlatko Blaskic von Beginn an keinen Zugriff auf das Spiel. Der Trainer nahm kein Blatt vor den Mund: „Göppingen hat verdient gewonnen! Vor allem in der ersten Halbzeit waren sie uns in allen Belangen überlegen. Wir haben sowohl mit als auch gegen den Ball keine Lösungen gefunden.“

Das einzige Positive an den ersten 45 Minuten: Der Rückstand blieb beim 0:1. In der 39. Minute war es Luca Piljek, der nach einem konsequent zu Ende gespielten Angriff für die Gäste traf.

Umstellung bringt Schwung

Nach dem Seitenwechsel und einem Doppelwechsel lief es bei der Normannia besser. „Im zweiten Abschnitt waren wir nach der Umstellung und dem Doppelwechsel besser im Spiel und bereit, auch auf den Ausgleich zu gehen“, erklärte Blaskic. Die Fans spürten, dass die Mannschaft nun mehr Druck machte und mutiger agierte.

Doch in der entscheidenden Phase unterlief den Gastgebern ein schwerer Fehler. „Die entscheidende Szene ereignete sich in der 60. Minute, als wir zunächst ein völlig unnötiges und dummes Foul in der Nähe unseres Strafraumes begehen“, haderte der Trainer. Den folgenden Freistoß nutzte Antonio Babic eiskalt und köpfte unbedrängt zum 0:2 ein.

Vergebene Chancen und ein starker Ellermann

Trotz des Rückschlags gab sich die Normannia nicht auf. Gleich dreimal bot sich die große Chance zum Anschlusstreffer – doch die Kugel wollte nicht ins Tor. „Wir haben es in der Folgezeit probiert, haben aber drei klare Möglichkeiten zum 1:2 vergeben“, sagte Blaskic. Auf der Gegenseite hielt Torhüter Yannick Ellermann seine Mannschaft mit zwei starken Paraden bei Kontern der Gäste im Spiel.

Selbstkritik nach enttäuschendem Auftritt

Nach dem Abpfiff überwog die Enttäuschung. „Insgesamt war es von uns viel zu wenig – besonders von der ersten Hälfte bin ich sehr enttäuscht. Wir hatten keinerlei Zugriff zum Spiel, haben uns nicht an den Plan gehalten und uns in vielen Situationen düpieren lassen“, analysierte Blaskic. Dabei fand er auch anerkennende Worte für den Gegner: „Der Gegner hat seine individuelle Klasse ausgespielt, aber das war am heutigen Tag nicht schwer – weil wir unsere Stärke der letzten Wochen zu keinem Zeitpunkt auf den Rasen gebracht haben.“

Blick auf die Tabelle

Durch die Niederlage bleibt die Normannia bei vier Punkten aus vier Spielen stehen und rutscht auf Platz acht der Tabelle ab. Göppingen hingegen festigte mit nun sieben Punkten den Anschluss an die Spitzenplätze.

Fokus auf den WFV-Pokal

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt der Mannschaft nicht. Schon am Dienstag, 26. August, steht das Achtelfinale des WFV-Pokals an. Dann reist die Normannia zum Verbandsligisten TSV Berg. Dort soll nicht nur Wiedergutmachung betrieben, sondern auch der Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht werden.

Schwere Aufgabe in Aalen

In der Oberliga geht es am Freitag, 29. August, mit einem echten Härtetest weiter. Auswärts wartet mit dem VfR Aalen der Tabellenzweite, der bislang eine makellose Bilanz vorweisen kann. Die Niederlage gegen Göppingen war ein Dämpfer, doch in Gmünd ist niemand gewillt, den Kopf hängen zu lassen. Der Fokus liegt auf einer schnellen Analyse und der richtigen Reaktion. Mit dem Pokalspiel in Berg und dem Duell in Aalen stehen binnen weniger Tage zwei Spiele an, in denen die Normannia beweisen kann, dass die Heimniederlage nur ein Ausrutscher war.