1. FC Normannia Gmünd: "In dieser Mannschaft steckt viel Leben"

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Der Lauf der Normannia im Tabellenkeller der Fußball-Oberliga hat den Gmündern zuletzt etwas Luft verschafft. Doch nach wie vor ist die Situation prekär. An diesem Samstag nun kommt es zu einem weiteren wichtigen Duell. Zu Gast ist man bei Türkspor Neckarsulm, das drei Plätze hinter dem FCN platziert ist, aber lediglich zwei Zähler weniger auf dem Konto hat. Das zeigt, wie spannend dieser Abstiegskampf in diesem Jahr ist.

Rückblickend auf das 2:2 gegen den FC Villingen wollte FCN-Trainer Zlatko Blaskic das Positive hervorheben – und das gab es natürlich. Ein 0:2 hatte seine Mannschaft gegen einen spielerisch starken Gegner aufgeholt, am Ende wäre sogar noch der Sieg drin gewesen, vielleicht zu viel des Guten an diesem Nachmittag.

Der kommende Gegner hat durch einen 4:0-Erfolg gegen Bietigheim-Bissingen Selbstvertrauen getankt, das er versuchen wird, gegen die Normannia mit in die Waagschale legen wird. „Ich konnte mir live selbst ein Bild vom Gegner machen – in dieser Mannschaft steckt viel Leben, die Jungs marschieren und mit Giles Sanchez und Pascal Sohm hat die Heimelf eines der besten Sturmduos in dieser Liga“, weiß Blaskic, dass Schwerstarbeit auf seine Mannschaft zukommen wird. Erneut werde es auf die Defensivarbeit der Normannia ankommen, wenn sie beim kommenden Gegner punkten möchte.

„Es ist das letzte Spiel im April und wir möchten den Monat erfolgreich beenden und auch bei dieser schwierigen Auswärtsaufgabe erfolgreich sein. Wir reisen mit großem Respekt an, werden uns deswegen aber sicherlich nicht verstecken“, sagt Blaskic. Der Normannia auch diesmal nicht helfen können Niklas Hofmeister, Daniel Dominkovic sowie Eldin Ramovic, die weiterhin verletzt ausfallen.