1. FC Normannia Gmünd: "In diesem Team sehe ich sehr viel Potenzial"

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Im vergangenen Sommer ist Daniel Rapp vom Ligakonkurrenten VfR Aalen zum Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd gewechselt. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten hat sich der 21-jährige Flügelflitzer bei den Normannen durchgesetzt. Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter freut sich, dass Rapp seine Zusage für die kommende Saison gegeben hat.



An 27 von möglichen 30 Partien hat Rapp in dieser Saison gespielt. „Er hat sich immer besser eingelebt und gehört mittlerweile zum erweiterten Stammpersonal, sodass es für uns recht früh klar war, dass wir mit ihm weitermachen möchten“, sagt Fichter.

„Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden und fühle mich folglich sehr wohl in der Mannschaft. In diesem Team sehe ich sehr viel Potenzial“, sagt Rapp selbst, der in der Jugend bereits viel herumgekommen ist. Aktiv gekickt hat er beim SSV Ulm, dem SSV Reutlingen sowie dem VfR Aalen.