1. FC Normannia Gmünd: "In der Defensive müssen wir wieder klar sein"

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd seine Hausaufgaben am vergangenen Wochenende mit Bravour gelöst, daheim den FC Zuzenhausen mit 4:0 geschlagen und sich damit weiter im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Um diesen Erfolg zu unterstreichen, soll im Idealfall am kommenden Sonntag (15 Uhr) ein weiterer Dreier hinzukommen. Zu Gast ist der FCN beim Tabellenvorletzten Calcio Leinfelden-Echterdingen.