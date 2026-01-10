1. FC Normannia Gmünd holt Hallenkrone, Bettringen scheitert im Finale

Gruppe A: Bettringen überrollt die Konkurrenz Die SG Bettringen setzte in der Gruppe A früh den Maßstab. Fünf Spiele, fünf Siege, 23:5 Tore und 15 Punkte – deutlicher lässt sich eine Vorrunde kaum gewinnen. Bettringen eröffnete mit einem 3:2 gegen den TV Herlikofen, ließ anschließend keinen Zweifel mehr aufkommen und legte unter anderem ein 7:0 gegen den TV Lindach nach. Hinter dem Spitzenreiter behauptete sich der TSGV Rechberg mit zehn Punkten und 15:8 Toren. Der TSB Schwäbisch Gmünd holte acht Punkte, TV Herlikofen folgte mit sechs. Der SV Hussenhofen kam auf vier Punkte, der TV Lindach blieb ohne Zähler.

Viertelfinale: Favoriten setzen sich durch, Bargau übersteht den Druck Im Viertelfinale bestätigte Bettringen seine Stabilität und gewann gegen den TV Straßdorf mit 3:1. Der TSB Schwäbisch Gmünd setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Großdeinbach durch und verdiente sich das Halbfinale. Normannia entschied sein Viertelfinale gegen den TV Herlikofen mit 4:2. Das engste Viertelfinale lieferte der TSGV Rechberg gegen den 1. FC Germania Bargau: Nach einem 2:2 musste das Neunmeterschießen entscheiden, Bargau setzte sich dort durch und zog weiter.

Gruppe B: Normannia und Großdeinbach im Gleichschritt In der Gruppe B entwickelte sich ein enges Rennen um Platz eins. Der 1. FC Normannia Gmünd und der TSV Großdeinbach beendeten die Vorrunde punktgleich mit jeweils zehn Zählern. Normannia stellte dabei mit 18:5 Toren die beste Bilanz der Gruppe, Großdeinbach folgte mit 13:8. Dahinter landete der 1. FC Germania Bargau mit vier Punkten vor dem TV Straßdorf, ebenfalls mit vier, sowie dem TV Weiler in den Bergen, der punktlos blieb. Das direkte Duell zwischen Normannia und Großdeinbach endete 3:3 und passte zu dieser Gruppe, in der vieles auf Kante stand.

Halbfinale: Bettringen bleibt minimalistisch, Normannia bleibt stabil

Im ersten Halbfinale reichte Bettringen ein 1:0 gegen den TSB Schwäbisch Gmünd. Es war kein Torfestival wie in der Vorrunde, aber genau die Sorte Sieg, die Titel holt – zumindest bis zum Finale. Im zweiten Halbfinale setzte sich Normannia mit 3:1 gegen Bargau durch und brachte damit seine Vorrundenkonstanz in den Finalblock.

Spiel um Platz drei: Bargau dreht spät auf

Im Spiel um Platz drei setzte sich der 1. FC Germania Bargau mit 2:1 gegen den TSB Schwäbisch Gmünd durch – und die Torfolge erzählte die Geschichte dieser Partie Minute für Minute. In der 4. Minute brachte Ivo Braun Bargau mit 0:1 in Führung. Lange blieb es bei diesem knappen Vorsprung, bis Yeison Erhard in der 10. Minute auf 0:2 erhöhte und Bargau auf das Podest schob. Der TSB kam noch einmal zurück: Din Subašić traf in der 12. Minute zum 1:2, doch die Aufholjagd endete zu spät.

Finale: Ein Treffer entscheidet die Stadtmeisterschaft

Das Endspiel zwischen der SG Bettringen und dem 1. FC Normannia Gmünd blieb im Kontrast zu vielen torreichen Turnierphasen äußerst knapp. Beide Teams verteidigten konzentriert, die Räume wurden enger, jede Aktion wog doppelt. In der 8. Minute fiel die Entscheidung: Eldin Ramovic erzielte das 0:1 für Normannia. Bettringen, zuvor mit 23 Toren durch die Gruppe gestürmt und im Halbfinale weiter ohne Gegentor geblieben, fand danach keinen Weg mehr zum Ausgleich. Normannia gewann die Stadtmeisterschaft damit mit einem einzigen, aber goldenen Treffer.

Ü35-Stadtmeisterschaft als Auftakt am Vorabend

Bereits am gestrigen Freitag wurde die offene Gmünder Ü35-Stadtmeisterschaft ausgespielt. In zwei Gruppen ging es ebenfalls eng zu, ehe die K.-o.-Spiele die Entscheidung brachten. Im Finale setzte sich der TSV Heubach mit 4:0 gegen den TV Heuchlingen durch. Platz drei sicherte sich der TSV Großdeinbach nach Neunmeterschießen mit 2:0 gegen die SG Bettringen.