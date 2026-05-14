1. FC Normannia Gmünd: "Hier passt einfach alles, auch im Umfeld"

– Foto: Timo Babic/Verein

Beim 1. FC Normannia Gmünd gehen die Planungen für die kommende Saison weiter: Mit Miladin Filipovic hat nun ein weiterer Akteur seinen Vertrag verlängert, der sich allerdings erst im zweiten Anlauf im Schwerzer durchgesetzt hat.

Filipovic war in seiner serbischen Heimat bereits Profi, ist dann aber im Jahr 2021 nach Deutschland gekommen. Damals heuerte er zunächst beim SV Neresheim an, wechselte zwei Jahre später dann das erste Mal in den Schwerzer. Als es in diesem ersten Jahr nicht allzu rund lief, schnappte die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zu und sicherte sich die Dienste des flexiblen Außenbahnspielers.

Nach einer Saison am Sauerbach, in der er in der Verbandsliga wieder zu seiner alten Stärke zurückfand, haben die Normannen noch einmal bei dem mittlerweile 30-Jährigen zugeschlagen. In dieser Saison ist er schließlich angekommen, hat in zahlreichen Partien bewiesen, welch starker Spieler er ist. „In dieser Saison hat er seine Wichtigkeit gezeigt, sowohl offensiv als auch defensiv. Vor allem wertvoll für uns ist er durch seine Flanken und Standardsituationen. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass er bei uns bleiben wird“, sagt Gmünds Sportdirektor Stephan Fichter.