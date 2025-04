1. FC Normannia Gmünd: "Haben auch in der Höhe verdient gewonnen"

Und das war angesichts der Personallage nicht absehbar, denn Blaskic musste auf zwei Säulen in seinem Spiel verzichten: Alexander Aschauer (Wadenzerrung) und Tim Grupp (Adduktorenbeschwerden) mussten kurzfristig passen. Und als wäre es eine zusätzliche „Jetzt-erstrecht“-Reaktion spielte die Normannia auswärts beim bislang so starken SV Oberachern überaus konzentriert und griffig.

Die erste Chance allerdings hatte die Heimelf, beide Mannschaften spielten flott auf. Luca Fritz scheiterte mit einem Kopfball an Normannias Schlussmann Yannick Ellermann (6. Minute). Direkt im Gegenzug war es der an diesem Tag famos aufspielende Joao Viktor Schick, der sich über rechts durchsetzte und Jermain Ibrahim in der Mitte bediente, der nach Monaten und einer langen Leidenszeit durch den Ausfall von Aschauer mal wieder in der Anfangself stand. Aus sieben Metern verzog er jedoch freistehend. Auf eine neuerliche Halbchance von Fritz (20.) antwortete wieder Ibrahim direkt im Gegenzug. Nach einer Flanke von Nils Staiger schoss die Offensivkraft jedoch erneut vorbei. Beide Mannschaften hatten ordentlich Tempo in ihrem Spiel und spielten pausenlos nach vorne, sodass es eine ansehnliche Partie für die Zuschauerinnen und Zuschauer wurde.

Je länger das Spiel aber andauerte, desto mehr gewannen die Gäste die Oberhand und so belohnte sich die Blaskic-Elf noch vor der Pause mit der zu diesem Zeitpunkt dann verdienten Führung. Schick ließ zwei Gegenspieler auf außen stehen und bediente in der Mitte Luca Molinari, der aus elf Metern wenig Mühe hatte. Es war der bereits elfte Treffer für den älteren der beiden Molinaris, kaum zu glauben, wenn man weiß, dass er zumeist als Außenverteidiger zum Einsatz gekommen ist. Mit diesem Treffer aber schienen die Gmünder den Gegner bereits geknackt zu haben, denn in der zweiten Halbzeit wurde der FCN von Minute zu Minute druckvoller. Luca Molinari, Schick und Ibrahim brachten den Ball in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs jedoch nicht im Tor unter (45.+1).