1. FC Normannia Gmünd: Große Freude über das Ellermann-Comeback

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd hat seinen nächsten Test absolviert und ist erneut siegreich gewesen. Beim Landesligisten SG Schorndorf hat sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic mit 3:1 durchgesetzt. Viel wichtiger aber war es für die Normannia-Familie, dass Schlussmann Yannick Ellermann nach Monaten zurück auf den Rasen zurückgekehrt ist.



Es bedurfte aber wieder einer Leistungssteigerung der Normannia im Laufe des Spiels, denn zu Beginn der Partie sah Blaskic seine Mannschaft noch nicht richtig in der Partie. In dieser Phase sind die Gmünder auch in Rückstand geraten, allerdings durch einen schönen Spielzug der Schorndorfer. Dann aber steigerte sich die Normannia, Daniel Rapp erzielte den Ausgleich nach Vorarbeit von Julian Kianpour, der neben Alexander Aschauer starten durfte. Kurz darauf war dann der Routinier selbst zur Stelle. Nach einem Lattenkracher von Tim Grupp war Aschauer da und markierte die 2:1-Führung für die Gäste aus der Stauferstadt.

Trotz dieses Doppelschlags in Durchgang eins gefiel dem Normannia-Trainer die zweite Halbzeit deutlich besser. Hier übernahmen die Gmünder die Kontrolle, hatten viel Ballbesitz und auch die Passqualität hat gestimmt. Belohnung für diese Dominanz war schließlich das 3:1, was durchaus sehenswert war. Nach einer Flanke von Valerio Avigliano setzte Calvin Körner zum Seitfallzieher an und traf sehenswert. So ein Tor hat der Innenverteidiger auch noch nicht so häufig erzielt.