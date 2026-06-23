1. FC Normannia Gmünd: "Genau diesen Schritt trauen wir ihm zu" Der 18-jährige Defensivspieler Luke Schmidt kommt aus der U19 des 1. FC Heidenheim und wagt beim Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd den Sprung in den Herrenfußball von fcn · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Normannia Gmünd

Vor dem Trainingsauftakt am Samstag, 27. Juni, nimmt der Oberliga-Kader des 1. FC Normannia Gmünd weiter Gestalt an. Sportdirektor Stephan Fichter kann mit Luke Schmidt den nächsten Neuzugang präsentieren. Der 18-Jährige wechselt aus der U19 des 1. FC Heidenheim in den Schwerzer und ist bei der Normannia für die rechte Abwehrseite vorgesehen.





Schmidts fußballerischer Weg begann beim FC Marbach. Schon früh wechselte er in den Nachwuchs der Stuttgarter Kickers, ehe er sich im Sommer 2023 dem 1. FC Heidenheim anschloss. Dort spielte er zunächst in der U17-Bundesliga und anschließend in der U19-DFB-Nachwuchsliga. Damit bringt der 1,82 Meter große Defensivspieler eine fundierte Ausbildung und reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Nachwuchsfußball mit.

Ein Haarriss in der Kniescheibe kostete Schmidt in der vergangenen Saison Spielzeit. Inzwischen ist die Verletzung jedoch vollständig auskuriert. Seit rund zwei Monaten trainiert der junge Verteidiger wieder uneingeschränkt mit der Mannschaft und kann bei der Normannia direkt in die Vorbereitung einsteigen. „Luke ist ein sehr zweikampfstarker Spieler. Seine intensive und kompromisslose Spielweise bringt gute Voraussetzungen dafür mit, im Herrenbereich schnell Fuß zu fassen. Genau diesen Schritt trauen wir ihm zu. Er ist ein talentierter Junge, der bei uns die Chance sieht, Oberliga zu spielen, sich weiterzuentwickeln und uns mit seinen Qualitäten zu helfen. Nach seiner Verletzung trainiert er seit rund zwei Monaten wieder voll mit der Mannschaft und kann bei uns vom ersten Tag an einsteigen“, sagt Sportdirektor Stephan Fichter.