1. FC Normannia Gmünd: "Gefühlt ist es ein gewonnener Punkt"

„Wenn man mit der letzten Aktion noch den Ausgleich erzielt, dann muss man sicherlich mit diesem Punkt zufrieden sein“, ordnete Blaskic dieses 1:1 am Ende doch noch ein. Alexander Aschauer erzielte den Gmünder Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit, der Jubel war entsprechend groß. Die Partie startete recht ausgeglichen, die Schlafmützigkeit der ersten Minuten des Essingen-Spiels gab es in diesem Duell nicht bei den Gmündern, das war die gute Nachricht aus Sicht der Normannen. Göppingen hatte die etwas besseren Chancen. Denis Lübke verzog knapp aus spitzem Winkel (22.). Fünf Minuten später verzog Oguzhan Kececi knapp.

Quasi mit Wiederanpfiff hat sich Lübke dann nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte abgeholt, die Normannen waren also fast eine Halbzeit lang in Überzahl. Doch nur zwei Minuten später entschied der Unparteiische Marvin Monninger auf Strafstoß, jedoch höchst umstritten. Filip Milisic ließ sich die Gelegenheit vor rund 1000 Zuschauern nicht nehmen und traf für die Gastgeber (50.).

Zwischen diesen beiden Chancen der Gastgeber probierten es Nico Molinari und Niklas Hofmeister, die Abschlüsse waren aber zu harmlos. Nach einer Viertelstunde hatte Tobias Rössler noch knapp drüber geköpft. „Offensiv waren wir nicht zielstrebig genug, insgesamt aber war ich mit der ersten Halbzeit durchaus zufrieden“, sagte Blaskic.

In der Folge wechselte Blaskic immer offensiver, um in Überzahl noch mehr Druck zu erzeugen. Doch die Normannia wollte zunächst zu viel, spielte immer wieder zu früh in die Spitze, wirkte zu ungeduldig. In den letzten zehn Minuten aber wurden die Gäste zwingender. Über Miladin Filipovic wurde es über die linke Seite gefährlicher, unterstützt von Nico Molinari. Letzterer hatte dann die große Gelegenheit, schloss aber etwas zu überhastet ab (85.). Drei Minuten später brach wieder Filipovic durch und brachte den Ball in den Fünfmeterraum. Hier rollte er jedoch an Freund und Feind vorbei.

„Da haben wir es einfach nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken“, sagte Blaskic achselzuckend. In der 90. Minute dann wollten es die Gmünder erzwingen. Nachdem die Göppinger den Ball gleich mehrmals blockten, kam Veljko Milojkovic aus etwa sieben Metern frei zum Abschluss. Dieser Versuch war jedoch wieder zu harmlos, sodass der Ball noch auf der Linie geklärt werden konnte.

Doch die Gmünder verzweifelten nicht etwa, marschierten weiter nach vorne. Von Niklas Hofmeister kam der Ball schließlich zu Alexander Aschauer, der mit einem „überragenden Kopfball“ (Blaskic) den Ball ins lange Eck bugsierte (90.+4). Der zu diesem Zeitpunkt verdiente Ausgleich für die Normannia, kurz darauf war dann Schluss.

„Gefühlt ist es ein gewonnener Punkt, aber vom Verlauf der zweiten Halbzeit her wäre sicherlich mehr drin gewesen. Da haben wir uns zu wenige Chancen herausgespielt in Überzahl, mehr will ich aber nicht kritisieren nach dieser Partie“, sagte Gmünds Trainer, der dann noch einmal nachlegte, fast unüblich für ihn: „Die Mannschaft hat erneut eine fantastische Moral gezeigt. Sie ist wieder in Rückstand geraten, hat aber am Ende wieder einen Punkt mitgenommen.“

Man dürfe bei der Analyse dieses Spiels nicht vergessen, dass man gegen einen Topklub gespielt habe. Jetzt werde man das Wochenende genießen und sich danach auf den Meisterschaftsfavoriten VfR Aalen vorbereiten. Es ist dann das dritte Derby binnen zwei Wochen. „Wir freuen uns schon auf dieses Spiel“, blickte Blaskic schon einmal kurz voraus auf die nächste Woche.



