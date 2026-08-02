1. FC Normannia Gmünd: "Für uns war es aber auch eine gute Erkenntnis"

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Der Pflichtspielauftakt ist geglückt für den Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. Dank eines Treffers von Nils Staiger hat sich die Mannschaft von Patrick Faber beim GSV Maichingen knapp, mit 1:0 durchgesetzt.

Es war das zu erwartende Spiel, die Maichinger überließen dem Favoriten aus dem Schwerzer das Leder, doch die Normannia wusste mit dem Feldvorteil zunächst nichts anzufangen. „Wir konnten dieses Übergewicht nicht in klare Torchancen ummünzen“, sagte Faber, er mit Fabio Lettieri, Dominik Pfeifer, Mike Huras und Bleart Dautej vier Neuzugänge in seiner Startelf aufgeboten hatte.

Die Zielstrebigkeit vermisste Faber im Spiel seiner Mannschaft. „Für uns war es aber auch nochmal eine gute Erkenntnis, dass Pflichtspiele doch nochmal etwas anderes sind als Testspiele“, zog Normannias Coach einiges aus diesem Pokalspiel. Jetzt wisse man, in welchen Bereichen man unter der Woche noch arbeiten müsse, sagte er. Das Spiel gegen Maichingen hat Faber als „Warnung“ wahrgenommen, als „Signal“ für alle, mit welcher Art und Weise man in die Spiele zu gehen habe.

Es war ein zäher Erfolg für die Normannia, die bereits in der ersten Hälfte hätte in Führung gehen müssen, als Mike Huras allein auf das Maichinger Gehäuse zulief, den Ball aber neben das Tor beförderte. Besser machte es Nils Staiger in der 74. Minute, als er nach einem Freistoß von Dominik Pfeifer zur Stelle war und den Ball über die Linie drückte. Es passte ins Bild, das der letztlich goldene Treffer aus einem Standard resultierte.

„Wir sind natürlich froh, dass wir unsere erste Pokalrunde überstanden haben, wenngleich dieser Sieg natürlich sehr knapp war“, resümierte Gmünds Trainer Patrick Faber. Maichingen habe enorm gefightet, alles in die Waagschale geworfen und bis zum Ende alles versucht, zollte Faber dem Landesligisten Respekt. Am Dienstag oder Mittwoch geht es auswärts nun zum SV Ebersbach/Fils, die finale Terminierung steht noch aus.