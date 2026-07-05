1. FC Normannia Gmünd: "Für den ersten Test war das okay"

– Foto: Zafer Hosman

Der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd ist mit seinem neuen Trainer Patrick Faber in die Sommervorbereitung gestartet und hatte an diesem Wochenende seinen ersten Test. Viele neue Gesichter haben die Zuschauer zu sehen bekommen im Dress der Normannen, am Ende stand gegen den SV Fellbach ein 0:1 zu Buche.



Wenngleich man sich sicher im Vorfeld ein anderes Ergebnis erhofft hatte, lag der Fokus nach einer intensiven Trainingswoche auf anderen Dingen. „Uns war es jetzt erst einmal wichtig, dass alle 22 Spieler und beide Torhüter zum Einsatz kommen“, sagte Faber nach dem Spiel. Zu fünf Einheiten in sieben Tagen hat Faber seine Jungs gebeten, das kostet entsprechend Kraft.

„Es war wichtig, dass wir die Jungs einfach auch mal im Wettkampf sehen können, wie sie zusammenwirken“, so Faber, der nicht unzufrieden wirkt. Einige Dinge, die man sich unter der Woche erarbeitet hatte, habe er schon erkennen können. Speziell das Spiel gegen den Ball habe schon ganz gut funktioniert. Letztlich habe dann aber häufig der Moment gefehlt, diese im Ansatz guten Aktionen in Zählbares umzumünzen.