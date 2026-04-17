1. FC Normannia Gmünd: "Es ist aber immer noch ein Weg für ihn"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

Während sich Fußball-Oberligist 1. Normannia Gmünd noch mitten im Abstiegskampf befindet, wird bereits auf Hochtouren am Kader für die neue Saison gebastelt. Sportdirektor Stephan Fichter hat jetzt bekanntgegeben, dass sowohl Julian Kianpour als auch Kilian Reik ihre Verträge um ein Jahr verlängert haben.

Reik kommt aus der eigenen U19 und ist ein erneuter Beweis dafür, dass die Normannia auf den eigenen Nachwuchs setzt. Kianpour ist im vergangenen Sommer von der U19 des VfR Aalen nach Schwäbisch Gmünd gewechselt. Reik und Kianpour, letzterer ist der jüngere Bruder von Normannia-Urgestein Fabian Kianpour, haben fast eine Oberligasaison hinter sich, die individuell verschieden verlief für die beiden.

„Kilian ist in einer absoluten Verfolgerrolle gestartet, hat aber während der Saison reichlich Fortschritte gemacht“, lobt Fichter den Defensivmann, der die Lücke zu den Arrivierten habe kleiner werden lassen. „Es ist aber immer noch ein Weg für ihn, den er aber weiter bei uns gehen möchte. Wir trauen es ihm zu, weil er auch sehr geduldig ist und unheimlich viel Einsatz und Willen mitbringt“, sagt Fichter über Kilian Reik.

Etwas anders hat sich die Saison für Julian Kianpour dargestellt, der mit einer Schambeinverletzung große Teile der Vorbereitung verpasst hat. Als er wieder auf den Rasen zurückgekehrt ist, haben ihn immer wieder kleinere Verletzungen zurückgeworfen, sodass man sein erstes Jahr nur schwierig einordnen kann. Pflichtspieleinsätze aber konnte er vorweisen. „Wir trauen ihm in der nächsten Saison durchaus mehr Spielzeit zu, vor allem, wenn er die Vorbereitung komplett mitmachen kann“, sagt Fichter, der sich insgesamt freut, dass die beiden Normannen im Schwerzer bleiben, um hier den nächsten Schritt machen zu können.