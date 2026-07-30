1. FC Normannia Gmünd: "Entwicklung ist jetzt deutlich zu erkennen"

– Foto: Günter Schmid

Die Vorbereitung beim Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd ist in vollem Gange und nimmt immer konkretere Formen an. An diesem Samstag (15.30 Uhr) gastiert die Mannschaft von Patrick Faber beim Landesligisten GSV Maichingen in der zweiten Pokalrunde. In der ersten hatten die Normannen ein Freilos.



Zwar werden die beiden Langzeitverletzten, Simeon Potsolidis und Levin Kundruweit weiterhin fehlen, ansonsten kann ein zufriedener Patrick Faber aber aus dem Vollen schöpfen – und das wird er, wenn man ihm zuhört.

„Wir freuen uns wirklich sehr, dass es jetzt endlich losgeht. Die Jungs haben echt top gearbeitet. Wir haben in den vergangenen Wochen auf und außerhalb des Platzes miteinander gearbeitet, die Entwicklung ist jetzt deutlich zu erkennen“, sagt Faber. Viele Neuzugänge hatte er zu händeln, dazu das neue Trainierteam – mittlerweile aber scheint sich die Normannia auf einem guten Weg zu befinden. Das soll im Idealfall der GSV Maichingen am Samstag zu spüren bekommen. Mit dem 3:0-Testspielerfolg bei der SG Schorndorf sei er ebenfalls zufrieden gewesen.