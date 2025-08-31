– Foto: Pressefoto Eibner

1. FC Normannia Gmünd: "Doch das müssen wir abhaken" In der Oberliga empfängt der 1. FC Normannia Gmünd am Mittwochabend den VfR Mannheim Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg VfR Aalen VfR Mannheim Norm. Gmünd

Die Woche war strapaziös für die Kicker des Fußball-Oberligisten 1. FC Normannia Gmünd. Nachdem man gegen Göppingen verdientermaßen daheim mit 0:2 unterlag, verlor man dann unter der Woche das Pokal-Achtelfinale beim TSV Berg nach Elfmeterschießen, um dann kurze Zeit später letztlich beim VfR Aalen mit 0:2 zu verlieren. „Jetzt sind wir in der fünften Englischen Woche in Serie, die Jungs gehen allmählich auf dem Zahnfleisch“, sagt Zlatko Blaskic.





Doch der Spielplan kennt keine Gnade, bereits an diesem Mittwoch (18 Uhr) gastiert Topteam VfR Mannheim im Schwerzer, der nächste Brocken für den FCN. „Das ist, gemeinsam mit dem VfR Aalen, die stärkste Mannschaft in der Liga. Mannheim ist der klare Favorit, das wissen wir, das weiß auch jeder in Mannheim. Wir werden aber wieder alles reinwerfen, hoffen auf ein wenig Matchglück und dann haben wir auch gegen diesen Gegner die Chance, zu bestehen“, blickt Normannias Trainer Zlatko Blaskic auf das nächste Duell seiner Mannschaft. Es ist der sechste Spieltag in der Liga und es ist bereits eine Menge passiert beim FCN. Vier Punkte erst haben die Normannen auf dem Konto, bereits drei Sperren zu verkraften gehabt (Tim Grupp, Marvin Gnaase und Calvin Körner) – kurzum: Es lief schon mal besser bei der Blaskic-Elf. „Wir haben zu wenig Punkte, das ist Fakt und das wissen wir alle. Das liest sich nicht gut und egal, wie es zustande gekommen ist: Wir haben nicht sieben oder zehn Punkte, wir haben vier Punkte. Es läuft derzeit einiges gegen uns. Doch wir möchten nicht jammern oder nach Ausreden suchen. Wir müssen uns gegen den Trend stemmen, dann kehrt auch das Spielglück zu uns zurück“, bleibt Blaskic weiterhin optimistisch.