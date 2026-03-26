1. FC Normannia Gmünd: "Dies müssen wir verhindern" Für den 1. FC Normannia Gmünd geht es in der Oberliga zum Karlsruher SC II. von fcn · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jana Brenner

Schwer zu schlagen ist der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd, das lässt sich nach fünf Partien im Jahr 2026 konstatieren. Einmal war das der Fall, gegen den designierten Meister VfR Aalen, das war zu verschmerzen. Den Gmündern aber fällt es auf der anderen Seite schwer, Spiele zu gewinnen, viermal teilte man sich die Punkte in dieser Zeit. Einen neuen Anlauf auf einen Dreier nimmt die Mannschaft von Zlatko Blaskic an diesem Samstag (15 Uhr) beim Profi-Nachwuchs des Karlsruher SC.

Blaskic bleibt dabei: gegen Hollenbach habe man zwei Punkte liegengelassen. Gleich zwei Führungen konnte man nicht verteidigen, sodass man sich am Ende mit dem 2:2 anfreunden musste. Dazu hatte man in der Schlussminute noch die große Möglichkeit auf den Siegtreffer. Beim Karlsruher SC erwartet die Normannia wieder ein schwieriges Auswärtsspiel, dessen sind sich die Gmünder bewusst. Der KSC hat sich ins Mittelfeld vorgekämpft, ist in einer recht komfortablen Situation mit acht Punkten mehr auf dem Konto als die Normannia. „Das ist eine junge, sehr spielstarke Mannschaft, die sich an einem guten Tag in einen Rausch spielen kann. Dies müssen wir verhindern, dagegenhalten. Vor allem müssen wir unsere Gelegenheiten vorne besser nutzen“, blickt Blaskic voraus.