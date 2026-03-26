1. FC Normannia Gmünd: "Dies müssen wir verhindern"

Schwer zu schlagen ist der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd, das lässt sich nach fünf Partien im Jahr 2026 konstatieren. Einmal war das der Fall, gegen den designierten Meister VfR Aalen, das war zu verschmerzen. Den Gmündern aber fällt es auf der anderen Seite schwer, Spiele zu gewinnen, viermal teilte man sich die Punkte in dieser Zeit. Einen neuen Anlauf auf einen Dreier nimmt die Mannschaft von Zlatko Blaskic an diesem Samstag (15 Uhr) beim Profi-Nachwuchs des Karlsruher SC.
Blaskic bleibt dabei: gegen Hollenbach habe man zwei Punkte liegengelassen. Gleich zwei Führungen konnte man nicht verteidigen, sodass man sich am Ende mit dem 2:2 anfreunden musste. Dazu hatte man in der Schlussminute noch die große Möglichkeit auf den Siegtreffer. Beim Karlsruher SC erwartet die Normannia wieder ein schwieriges Auswärtsspiel, dessen sind sich die Gmünder bewusst.
Der KSC hat sich ins Mittelfeld vorgekämpft, ist in einer recht komfortablen Situation mit acht Punkten mehr auf dem Konto als die Normannia. „Das ist eine junge, sehr spielstarke Mannschaft, die sich an einem guten Tag in einen Rausch spielen kann. Dies müssen wir verhindern, dagegenhalten. Vor allem müssen wir unsere Gelegenheiten vorne besser nutzen“, blickt Blaskic voraus.
Daniel Dominkovic befindet sich mittlerweile im Aufbautraining und kann möglicherweise im Schlussspurt der Saison doch noch einmal wichtig werden für die Gmünder. Schmerzhaft: Tim Grupp ist nach seiner Roten Karte in Mannheim weiterhin gesperrt und Niklas Hofmeister hat gegen Hollenbach einen Kreuzbandriss erlitten. Bei der Normannia herrscht die Devise vor, von Spiel zu denken.
Ohnehin eine alte Fußballer-Weisheit, oben wie unten in der Tabelle. „Wir müssen uns auf jeden einzelnen Gegner akribisch vorbereiten. Wenn wir die Basics wieder gut erledigen, werden wir auch wieder Spiele gewinnen und das ist nötig, um den Kontakt zum 13. Tabellenplatz wieder herzustellen“, weiß Blaskic. Die kommenden Wochen werden anstrengend für die Normannen, enge Spiele werden erwartet. Es gilt, möglichst schnell die nötigen Punkte einzufahren, um aus der Gefahrenzone zu gelangen. Das allein ist das Ziel, von Spiel zu Spiel.