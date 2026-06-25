1. FC Normannia Gmünd: "Die Vorfreude ist riesig"

Die Sommerpause ist beendet: Am Samstag, 27. Juni 2026, startet die Oberliga-Mannschaft des 1. FC Normannia Gmünd in die Vorbereitung auf die neue Saison. Um 10 Uhr kommt das Team zunächst zu einer internen Besprechung zusammen. Ab 10.15 Uhr stehen die Spieler zur ersten Trainingseinheit im WWG Sportpark im Schwerzer auf dem Platz. Das Training ist öffentlich, Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen.
Ganz ohne sportliche Aufgaben waren die vergangenen Tage für die Normannen allerdings nicht. Zur Vorbereitung auf den gemeinsamen Trainingsbeginn hatte die Mannschaft bereits individuelle Läufe zu absolvieren. So soll gewährleistet werden, dass die Spieler mit einer entsprechenden körperlichen Grundlage in die erste Einheit gehen. Erfreulich aus Gmünder Sicht: Der komplette Kader ist fit und kann von Beginn an am Mannschaftstraining teilnehmen.
Mit dem Trainingsauftakt beginnt für die Normannia die vierte Saison in Folge in der Oberliga Baden-Württemberg. Den dritten Klassenerhalt nacheinander sicherten sich die Gmünder am letzten Spieltag der vergangenen Runde: Durch ein 1:1 gegen den FV Ravensburg beendete der FCN die Saison 2025/26 auf dem 13. Tabellenplatz.
Im Mittelpunkt des Auftakts stehen zahlreiche neue Gesichter. Die bislang vorgestellten Neuzugänge absolvieren ihre erste gemeinsame Einheit im Normannia-Trikot und lernen dabei einen großen Teil ihrer neuen Mannschaftskollegen erstmals auf dem Trainingsplatz kennen.
Gleichzeitig ist es die erste Einheit unter der Leitung des neuen Trainerteams. Cheftrainer Patrick Faber kehrt an eine ihm bestens bekannte Wirkungsstätte zurück: Von 2008 bis 2013 lief er selbst für die Normannia auf. Unterstützt wird er von Co-Trainer Jannic Maletic, der aus dem Nachwuchsbereich des 1. FC Heidenheim in den Schwerzer gewechselt ist und unter anderem seine Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler sowie in der Analyse einbringen soll.
„Die Vorfreude ist riesig. Ich freue mich darauf, die Mannschaft jetzt richtig kennenzulernen und endlich gemeinsam auf dem Platz loszulegen“, sagt Patrick Faber vor seiner ersten Trainingseinheit als Normannia-Cheftrainer.
Auch Sportdirektor Stephan Fichter blickt erwartungsvoll auf den Start: „Wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Jetzt geht es darum, dass Trainerteam, Neuzugänge und Mannschaft schnell zusammenfinden und gemeinsam eine gute Basis für die Saison schaffen.“
Die ersten sportlichen Standortbestimmungen lassen nicht lange auf sich warten. Am Samstag, 4. Juli, empfängt die Normannia um 17 Uhr den SV Fellbach. Besonders attraktiv wird es eine Woche später: Am Samstag, 11. Juli, gastiert der VfR Aalen um 14.30 Uhr zum Ostalb-Duell im Schwerzer. Am Samstag, 18. Juli, folgt ein weiteres hochkarätiges Heimspiel gegen die U21 des VfB Stuttgart.
Der Trainingsauftakt im Überblick
Samstag, 27. Juni 2026
10 Uhr: interne Mannschaftsbesprechung
10.15 Uhr: öffentliches Training
Ort: WWG Sportpark, Schwäbisch Gmünd