1. FC Normannia Gmünd: "Die Vorfreude ist riesig" Neues Trainerteam und Neuzugänge des Oberligisten sind erstmals gemeinsam beim Trainingsauftakt am Samstag auf dem Platz – alle Spieler sind fit von fcn · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jana Brenner

Die Sommerpause ist beendet: Am Samstag, 27. Juni 2026, startet die Oberliga-Mannschaft des 1. FC Normannia Gmünd in die Vorbereitung auf die neue Saison. Um 10 Uhr kommt das Team zunächst zu einer internen Besprechung zusammen. Ab 10.15 Uhr stehen die Spieler zur ersten Trainingseinheit im WWG Sportpark im Schwerzer auf dem Platz. Das Training ist öffentlich, Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen.





Ganz ohne sportliche Aufgaben waren die vergangenen Tage für die Normannen allerdings nicht. Zur Vorbereitung auf den gemeinsamen Trainingsbeginn hatte die Mannschaft bereits individuelle Läufe zu absolvieren. So soll gewährleistet werden, dass die Spieler mit einer entsprechenden körperlichen Grundlage in die erste Einheit gehen. Erfreulich aus Gmünder Sicht: Der komplette Kader ist fit und kann von Beginn an am Mannschaftstraining teilnehmen.

Mit dem Trainingsauftakt beginnt für die Normannia die vierte Saison in Folge in der Oberliga Baden-Württemberg. Den dritten Klassenerhalt nacheinander sicherten sich die Gmünder am letzten Spieltag der vergangenen Runde: Durch ein 1:1 gegen den FV Ravensburg beendete der FCN die Saison 2025/26 auf dem 13. Tabellenplatz. Im Mittelpunkt des Auftakts stehen zahlreiche neue Gesichter. Die bislang vorgestellten Neuzugänge absolvieren ihre erste gemeinsame Einheit im Normannia-Trikot und lernen dabei einen großen Teil ihrer neuen Mannschaftskollegen erstmals auf dem Trainingsplatz kennen.