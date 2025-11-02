1. FC Normannia Gmünd: "Die Umstellungen waren gut"

In der Fußball-Oberliga hat es für den 1. FC Normannia Gmünd auch an diesem Wochenende keine Punkte gegeben. Wie schon beim 0:1 vergangene Woche gegen Oberachern musste sich die Mannschaft von Zlatko Blaskic erneut knapp, diesmal mit 1:2, der TSG Backnang geschlagen geben. Das war allerdings auch nur möglich, weil die Backnanger die Führung bis zur Pause nicht weiter ausgebaut haben, von der Normannia war im ersten Durchgang fast gar nichts zu sehen.

Man hatte sich viel vorgenommen, das erste von fünf Spielen bis zum Winter hatte Blaskic ausgerufen, die Punktejagd sollte gestartet werden, um die Abstiegszone im Idealfall schnell verlassen zu können. Daraus wurde zumindest im ersten dieser fünf Teile nichts, was vor allem an der ersten Halbzeit in dieser Partie lag, was nicht nur Blaskic konstatierte: „Es ist ein, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit, verdienter Sieg für Backnang. Ich habe eine TSG-Mannschaft gesehen, die den Abstiegskampf von Beginn an angenommen hat, wir dagegen sind meistens nur hinterhergelaufen.“

Ansonsten spielten nur die Gastgeber, die fast nachlegten. Flavio Santoro tankte sich durch, war schon vorbei an Albrecht, doch Calvin Körner rettete mit beherztem Einsatz noch zur Ecke (26.). Nach einer Ecke der Gmünder wiederum herrschte kurz ein Durcheinander im Backnanger Strafraum, Körner wurde der Ball aber soeben noch abgeluchst. Auf der anderen Seite genoss Santoro erneut seinen Freiraum, marschierte etliche Meter auf der linken Seite Richtung Normannia-Tor, gänzlich unbedrängt, um dann stark in den Winkel abzuschließen – 2:0, Albrecht hatte keine Chance, an den Ball zu kommen (28.). Zwar verwandelte der Backnanger sehr ansehnlich, allerdings wurde es ihm auch recht leicht gemacht.

So kam es schließlich, wie es fast schon kommen musste: Nach einem Fehler in der Vorwärtsbewegung schalteten die Backnanger schnell um. Ein Steckpass landete bei Sebastian Gleißner, der Pius Albrecht im Normannia-Gehäuse keine Chance ließ (9. Minute). Drei Minuten später aber schafften es die Gäste mit einem seltenen Angriff, gefährlich zu werden. Der Ball landete schließlich bei Niklas Hofmeister, der das Leder aus guter Position jedoch über das Tor drosch.

Dann fiel kurz vor der Pause auch das 3:0, doch die Unparteiischen entschieden auf Abseits. Nur eine Minute später dann musste sich Albrecht bei einem Versuch von Lukas Hornek ganz lang machen, um den Einschlag zu verhindern (45.). „Wir standen meterweit von den Gegenspielern weg und müssen froh sein, dass es zur Pause nicht schon 3:0 oder 4:0 steht“, sagte Blaskic der dann aber eine Verbesserung in der zweiten Halbzeit ausmachen konnte.

In der Pause brachte er Daniel Rapp und Levin Kundruweit für Georg Wilhelm und Fabian Kianpour – und tatsächlich verlagerte sich das Spiel in Richtung Backnanger Gehäuse, was auch TSG-Trainer Mario Marinic festgestellt hat: „Die Umstellungen waren gut, es waren die richtigen Wechsel. Da nahm der Druck zu und die ersten 20 Minuten mussten wir aushalten, waren außerdem in den Zweikämpfen nicht mehr so präsent.“

Nach einer Ecke hatten die Gmünder dann Glück, dass Mika Müller das Tor per Kopf nur haarscharf verfehlte (58.). Dann aber kamen die Gmünder zur Geltung. Hofmeisters Schuss wurde soeben noch abgefälscht (63.) und auch Marvin Gnaases Versuch aus dem Rückraum, im Anschluss an eine Ecke, blockten die Backnanger weg. Das Aufbäumen sollte aber doch noch Früchte tragen: Ein weiter Diagonalball landete bei Alexander Aschauer, der klug per Kopf auf Tim Grupp querlegte, der wiederum den Anschluss herstellte (77.). Das Spiel war plötzlich wieder offen, Blaskic stellte noch einmal um, doch die Normannia agierte in weiten Teilen zu umständlich und machte es den Gastgebern recht leicht, keine weiteren Chancen zuzulassen.

Auf der anderen Seite fanden auch die Backnanger bei ihren Kontern, die Gäste machten verständlicherweise auf, nicht mehr den direkten Weg zum Gmünder Tor. „Wir haben es dann noch einmal versucht, aber mehr als dieser eine Treffer sprang nicht heraus. Wir müssen an diese zweite Halbzeit anknüpfen, und über die erste Halbzeit am Montag lange sprechen“, sagte ein enttäuschter FCN-Trainer.

Zur Ehrenrettung der Gmünder muss man allerdings konstatieren, dass die Backnanger stark agierten: „Wie Zlatko schon gesagt hat, hätten wir in der ersten Halbzeit noch das dritte und vierte Tor nachlegen können. Das war eine überragende erste Halbzeit, die wir gespielt haben, die bislang beste in dieser Vorrunde“, lobte Marinic seine Mannschaft. Durch die neuerliche Niederlage ist die Normannia auf den drittletzten Platz abgerutscht, allerdings nach wie vor in Reichweite zum unteren Tabellenmittelfeld.



