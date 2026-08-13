1. FC Normannia Gmünd: "Dennoch müssen wir schnell in die Spur finden"

– Foto: Günter Schmid

In die Fußball-Oberliga sind die Normannen denkbar schlecht gestartet. Nach der 2:3-Auftaktniederlage gegen den FC Teningen muss die Mannschaft von Patrick Faber am morgigen Freitag (19.30 Uhr) beim FC Nöttingen antreten.

Die Nöttinger sind ebenfalls mit einer Niederlage in die Saison gestartet, unterlagen in Reutlingen mit 1:3. Das eigene Spiel hat Faber seinen Mannen noch einmal in Ausschnitten gezeigt. „Da haben wir den Jungs Szenen gezeigt, in denen wir definitiv noch Entwicklungspotenzial haben. Wir haben aber auch auf Dinge geschaut, die ganz gut waren“, sagt Faber.

Das Spiel hätte sicher auch in die Richtung der Normannen laufen können, drei hundertprozentige Chancen zählt Faber auf, die zwingend zum 2:1 hätten führen müssen. Auf der anderen Seite habe man hinten zu viel zugelassen, die Teninger waren vor dem Tor letztlich abgezockter. „Luft nach oben haben wir vor allem in der Intensität bei den Läufen und bei der Arbeit gegen den Ball“, sagt er. „Wir müssen bereit sein, alles zu investieren, wenn wir Punkte holen wollen.“

Er wies aber noch einmal darauf hin, dass man wusste, dass die Entwicklung der Mannschaft noch nicht abgeschlossen sei. „Dennoch müssen wir schnell in die Spur finden.“ Das Spiel in Reutlingen habe man sich genau angeschaut, sich intensiv mit dem Gegner befasst, sagt Normannias Trainer. „Wir erwarten einen sehr spielstarken Gegner, der nach seiner Niederlage sicherlich ebenfalls enttäuscht war. Die werden alles daran setzen, um zu Hause die ersten Punkte zu holen. Das gilt aber auch für uns, wir möchten dort einen guten Auftritt hinlegen und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen“, sagt Faber.

Seine Mannschaft brauche eine gute Struktur, um der Spielstärke der Nöttinger Herr zu werden. Dabei verlangt der Normannia-Trainer ennoch von seinen Mannen, dass sie genauso mutig nach vorne spielen, um im eigenen Ballbesitz entsprechend Torchancen zu kreieren.