1. FC Normannia Gmünd: "Davon gehe ich fest aus"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd jüngst Boden gut gemacht im Tabellenkeller. i-Tüpfelchen war das 5:1 gegen den Türkischen SV Singen, mit dem man nun gleichgezogen ist (30 Punkte). Doch nach wie vor ist es im Tabellenkeller recht eng, sodass man sich immer nur kurz freuen kann.

Einziger Wermutstropfen für Blaskic beim Erfolg gegen Singen war das Gegentor, das man nach bereits feststehendem Sieg noch gefangen hat. „Auch auf das Torverhältnis wird es am Ende ankommen, davon gehe ich fest aus“, begründet Blaskic. Im Dunstkreis des doch recht breiten Kellers weist die Normannia allerdings aktuell als einzige Mannschaft ein positives Torverhältnis auf (39:38). Ganz unzufrieden ist somit auch Blaskic nicht. Zwischen Platz acht und 16 sind es gerade einmal sieben Punkte Unterschied, sicher sein kann sich in diesem Spektrum niemand.

Für Blaskic und seine Mannschaft geht es an diesem Samstag (15.30 Uhr) ins Stadion „An der Kreuzeiche“. Zu Gast ist man beim Traditionsklub SSV Reutlingen, der drei Zähler mehr aufweist als die Normannia, sich also genauso in diesem breiten Feld der oben skizzierten Klubs befindet. Blaskic weiß genau, wie schwierig es für die Normannia werden wird, in Reutlingen zu bestehen.

„Der SSV hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren und entsprechend Punkte gesammelt. Trainer Thomas Herbst hat es in kürzester Zeit geschafft, Ergebnisse zu liefern, Kompaktheit herzustellen und gute Individualisten zu einer Einheit zu formen“, blickt Blaskic voraus. Herbst war erst im Winter aus Pforzheim nach Reutlingen gewechselt. „Seine Handschrift ist deutlich zu erkennen, was seine Qualitäten als Trainer unterstreicht“, lobt der FCN-Trainer sein Pendant.

Es sei ein wichtiges Spiel für beide Mannschaften, so Blaskic weiter. „Da werden Kleinigkeiten am Ende ausschlaggebend sein. Wir werden nicht viele Chancen und Räume bekommen, weil Reutlingen sehr engmaschig verteidigt“, sagt Normannias Übungsleiter. Doch auch die Gmünder selbst können auf gute Leistungen in den vergangenen Wochen zurückblicken, das Selbstbewusstsein ist wieder größer geworden.

„Wir sind ebenfalls schwierig zu bespielen und werden jetzt in jede Partie gehen, als sei sie ein Endspiel“, ist Blaskic längst im Abstiegskampfmodus angelangt. In Reutlingen nicht mit dabei sein werden Niklas Hofmeister (Kreuzbandriss), Daniel Dominkovic (Aufbau nach Kreuzbandriss) sowie Eldin Ramovic (Rückenprobleme).