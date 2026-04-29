1. FC Normannia Gmünd: "Das wird eine echte Herausforderung für uns" In der Oberliga trifft der 1. FC Normannia Gmünd auf den 1. CfR Pforzheim und möchte weiter Richtung rettendes Ufer schwimmen von fcn · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd zuletzt ordentlich gepunktet und sich in eine gute Ausgangslage im Abstiegskampf gebracht. Doch weiterhin muss man von Woche zu Woche schauen, da noch zu viele Mannschaften im Dickicht des Abstiegskampfes befinden. Noch besser soll die Lage bei der Normannia nach der Partie am Samstag (15 Uhr) aussehen, wenn es nach den Verantwortlichen geht. Allerdings hat man mit dem CfR Pforzheim einen erfahrenen wie starken Gegner vor der Brust.

Dass der FCN sich bei Türkspor Neckarsulm reichlich glücklich und nicht zuletzt wegen einer sensationellen Leistung von Schlussmann Yannick Ellermann durchgesetzt hat, ist den Verantwortlichen bewusst. Nichtsdestotrotz hat man die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten natürlich sehr gerne mit auf die Heimreise genommen. „Yannick hat mehrmals fantastisch reagiert und uns im Spiel gehalten“, blickte Normannias Trainer Zlatko Blaskic noch einmal zurück auf den vergangenen Spieltag. Den kommenden Gegner schätzt er vor allem wegen des Trainers, als sehr schwierig zu bespielen ein. „Dirk Rohde ist der Gamechanger für die kommenden Gäste gewesen. Seitdem er vor einigen Wochen das Ruder übernommen hat, sieht man die Struktur und die klaren Abläufe in der Mannschaft. Seit sieben Partien sind die Pforzheimer ungeschlagen, das wird eine echte Herausforderung für uns“, sagt Blaskic.