1. FC Normannia Gmünd: "Das war eine ganz bittere Niederlage für uns"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd eine Niederlage in letzter Sekunde einstecken müssen. Beim SV Oberachern unterlag man nach eigener 2:1-Führung noch durch einen Treffer von Yves Borie in der 89. Minute. „Das war eine ganz bittere Niederlage für uns“, sagte FCN-Trainer Zlatko Blaskic nach der Partie.

Es war eine von Beginn an offen geführte Partie, es ging viel hin und her. Nach einer Ecke von Valerio Avigliano stieg Alexander Aschauer hoch, den Abstauber verwertete Georg Wilhelm zur Führung (30.). Danach dann aber passten die Gmünder nicht auf, kassierten fast postwendend den Ausgleich. „Da fehlte dann im Zentrum die Kommunikation, den Treffer haben wir viel zu leicht bekommen“, ärgerte sich Blaskic. Anes Vrazalica ließ Yannick Ellermann letztlich keine Chance und traf zum 1:1 (31.).

Die Normannia ließ sich aber nicht beeindrucken, sondern spielte weiterhin nach vorne. Marvin Gnaase scheiterte nach einer starken Parade von Oberacherns Schlussmann Mark Redl (36.). Doch Gnaase sollte noch treffen. Nach einem Durchbruch über die Außenbahn von Nico Molinari bediente dieser Gnaase in der Mitte, der die erneute Führung für die Normannia erzielte (41.). Kurz vor der Pause dann hatten die Gmünder Glück, dass Marin Stefotic nur den Außenpfosten traf (45.+1).

Zunächst hielten die Normannen noch mit dem Tabellensechsten mit, dann aber brachte dieser nach einer Stunde noch einmal gewaltig Qualität, wie Blaskic anmerkte. Ein Dreifachwechsel folgte und die Normannen wurden immer weiter hinten reingedrängt. Das Abwehrbollwerk hielt bis zur 80. Minute, dann aber flog eine Flanke von links in den Strafraum, die Luca Fritz wuchtig per Kopf zum Ausgleich in die Maschen donnerte (80.). „Das wäre am Ende vermutlich das gerechte Ergebnis gewesen, aber der SVO hat am Ende noch den Lucky Punch gesetzt“, sagt ein enttäuschter Zlatko Blaskic.

Wieder über die eigene rechte Seite folgte dieser Treffer. In der Mitte war Yves Borie letztlich etwas schneller am Ball als Tim Grupp, sodass die Gastgeber doch noch spät jubeln durften. „Jetzt müssen wir uns schütteln, da war sicher mehr drin heute, vor allem nach einer sehr starken ersten Halbzeit“, resümierte Blaskic. Nach wie vor hat es die Normannia in der Oberliga jedoch in der eigenen Hand und erwartet in der kommenden Woche den Nachbarn und direkten Konkurrenten, die TSG Backnang.



