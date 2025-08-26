1. FC Normannia Gmünd: "Das schlimmste Szenario ist eingetreten"

Schwieriger Start in die Partie

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass die Partie in Berg kein Selbstläufer werden würde. „In die erste Halbzeit kam Berg viel besser rein, als wir. Sie hatten in den ersten 20 Minuten drei wirklich große Chancen, wo Pius Albrecht wirklich sehr gut hält“, analysierte Blaskic. Der Gmünder Keeper verhinderte mit starken Paraden einen frühen Rückstand. Erst danach fand die Normannia langsam ins Spiel, ohne jedoch entscheidend Kapital daraus zu schlagen. „Danach haben wir uns dann gefangen, hatten selber dann genügend Möglichkeiten, um in die Halbzeit zu kommen. Wir haben diese dann fahrlässig liegen gelassen, wie so oft in den letzten Wochen“, so der Coach.

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie an Intensität zu. Beide Teams verzichteten auf taktische Zurückhaltung und suchten konsequent den Weg nach vorn. „Das Spiel war ein offenes Visier von beiden Mannschaften, ohne große Kalkulationen. Berg war richtig gut, vor allem offensiv“, lobte Blaskic den Gegner. In der 58. Minute geriet die Normannia unglücklich in Rückstand, als ein Eigentor das 0:1 brachte. Doch nur zehn Minuten später fiel der Ausgleich – ebenfalls durch ein Eigentor der Hausherren. „Ähnliche Aktionen: Kemp schießt aufs Tor, Torwart hält, dem Verteidiger geht der Ball gegen das Knie oder gegen das Schienbein. 1:1“, beschrieb der Trainer die kuriose Szene.

Führung in der Verlängerung, Ausgleich in Unterzahl

In der regulären Spielzeit blieb es beim 1:1, obwohl Gmünd mehrfach die Chance zur Entscheidung hatte. In der Verlängerung gelang dann der vermeintlich entscheidende Treffer: Kelecti Nkem traf zur 2:1-Führung (96.). Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Berg - Fikret Mert Aras (105.) - schien alles für die Normannia zu laufen. Doch der Gegner kämpfte sich zurück. „Wir haben wirklich grauenvoll verteidigt in der Aktion, kein Foul gemacht auf der linken Seite. Sie spielen sich wieder richtig gut durch und machen das 2:2“, ärgerte sich Blaskic über die defensive Nachlässigkeit, die David Hoffmann den späten Ausgleich ermöglichte (109.). Kurz vor dem Ende der Verlängerung kratzte Berg zudem einen Ball von der Linie – die Chance auf das 3:2 blieb ungenutzt.

Drama vom Punkt

Im Elfmeterschießen zeigten die Gastgeber Nervenstärke. Fünf Schützen traten an, fünf Schützen verwandelten. Für die Normannia vergab ausgerechnet Nils Staiger – TSV-Keeper Andre Port parierte. „Berg hat fünfmal sehr sicher, sehr souverän und mit großer Klasse die fünf reingemacht. Bei uns hat Nils Steiger den zweiten verschossen, der Torwart hat gehalten, und so muss man sagen, gehen wir als Verlierer vom Platz“, bilanzierte Blaskic.

Selbstkritische Analyse

Nach dem Spiel überwog die Enttäuschung. „Berg hat natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht, hat sich das Ganze dann auch durch seine leidenschaftliche Art verdient. Wir stehen mit leeren Händen da. Das schlimmste Szenario ist eingetreten“, sagte der Trainer. Besonders die mangelnde Chancenverwertung war für ihn erneut ein entscheidender Faktor: „Unsere Chancenverwertung war wieder mangelhaft. Das zieht sich wie ein roter Faden. Aber wenn wir so viele Torchancen rausspielen und nicht als Sieger vom Platz gehen, dann sind wir einfach selber schuld.“

Regeneration vor dem Derby

Die emotionale Enttäuschung mischt sich mit physischer Belastung. „Nach so einer weiten Fahrt werden wir vor zwei Uhr nicht zu Hause sein und müssen jetzt uns schütteln, das Spiel analysieren, zu Kräften kommen“, erklärte Blaskic. Der Blick geht nun nach vorn: „Das Ausscheiden ist sehr bitter, tut jetzt noch weh, aber es geht weiter. Wir werden jetzt zwei Tage zur Regeneration nutzen und dann versuchen, dem VfR Aalen die Stirn zu bieten.“

Fokus auf das Derby in Aalen

Am Freitagabend wartet der nächste Prüfstein: das Oberliga-Duell beim VfR Aalen. Eine Aufgabe, die nicht einfacher wird, aber als Chance begriffen wird, Charakter zu zeigen. „Im Derby wird es nicht einfach, aber wir werden unser Bestes geben“, betonte Blaskic.

Blick nach vorn

Trotz des bitteren Pokalaus blickt die Normannia nach vorn. Die Partie in Berg hat gezeigt, dass die Mannschaft in der Lage ist, Chancen herauszuspielen – nun gilt es, diese in Tore umzuwandeln. Die kommenden Tage sollen genutzt werden, um Kräfte zu sammeln und den Kopf freizubekommen. Am Freitagabend in Aalen will die Normannia wieder zeigen, dass sie in der Oberliga bestehen kann – und dass aus der Pokalenttäuschung die richtige Reaktion folgt.