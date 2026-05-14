1. FC Normannia Gmünd: "Das schaffen wir mit klarer Haltung"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

In der Fußball-Oberliga geht es für den 1. FC Normannia Gmünd an diesem Samstag (15 Uhr) gegen den Nachbarn aus Backnang weiter. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie möchte die Mannschaft von Zlatko Blaskic nach diesem Kellerduell wieder jubeln können, um weiter Distanz zwischen sich und die Gefahrenzone zu bringen. Zu Gast ist eine Mannschaft, die mit den gleichen Sorgen wie die Normannen zu tun hat.



Beim SV Oberachern hat sich die Normannia ordentlich verkauft. „Am Ende hatten wir dieser Wucht der Gastgeber nichts mehr entgegenzusetzen“, gibt Blaskic zu, der aber nicht unzufrieden mit der Leistung seines Teams gewesen ist. Normannias Übungsleiter geht davon aus, dass die Backnanger nach der bitteren Niederlage gegen Bissingen mit ordentlich Wut im Bauch im Schwerzer auflaufen werden. „Auswärts tut sich Backnang dazu deutlich leichter, was der Erfolg zuletzt in Nöttingen unter Beweis stellt. Ich erwarte nicht zuletzt deswegen ein sehr enges Spiel, in dem Schwerstarbeit auf uns zukommen wird“, sagt Blaskic vor diesem Duell des Zwölften gegen den Elften.

Kleinigkeiten hätten am Ende den Ausschlag in Oberachern gegeben, diese Kleinigkeiten möchte man wieder auf die eigene Seite ziehen. „Das schaffen wir mit klarer Haltung und der Konsequenz in den entscheidenden Aktionen“, sagt Blaskic. Der Abstiegskampf sei gnadenlos „und für den Kopf ist das eine extreme Herausforderung. Es ist wichtig, dass wir nicht hadern“, so der FCN-Trainer. Weiterhin fehlen werden Niklas Hofmeister und Eldin Ramovic bei den Normannen.