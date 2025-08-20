– Foto: Pressefoto Eibner

1. FC Normannia Gmünd: "Das muss uns Warnung genug sein" Gmünder Oberligist empfängt an diesem Freitag den 1. Göppinger SV

In der Fußball-Oberliga geht es nach dem Derby in Essingen gleich zum nächsten Highlightspiel für den 1. FC Normannia Gmünd: Am Freitagabend (18.30 Uhr) gastiert am vierten Spieltag der Göppinger SV im Schwerzer.

Fr., 22.08.2025, 18:30 Uhr 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 1. Göppinger SV 1. Göpp. SV 18:30 live PUSH

Das 1:2 im Derby in Essingen nagt noch an den Gmünder Gemütern. „Meine Mannschaft war der Heimelf in allen Belangen überlegen. Wir haben es aber versäumt, das 2:1 oder 3:1 zu erzielen. Fußball ist nicht immer gerecht – aber genau deshalb lieben wir ihn“, sagt Zlatko Blaskic, Trainer der Normannia.

An diesem Freitag kommen die Göppinger, geografisch gesehen könnte man auch hier wieder von einem Derby sprechen. Den Start haben die Göppinger mit 1:3 gegen den FV Ravensburg verpatzt, danach dann 0:0 beim FC Nöttingen, sich dann aber selbst wieder schnell in die Spur gebracht, indem sie den FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 5:0 geschlagen haben. „Wir treffen auf eine sehr starke Mannschaft mit viel Erfahrung und Qualität. Aktuell aber ist Göppingen noch in der Findungsphase unter dem neuen Trainer, die Abläufe passen noch nicht hundertprozentig – und genau da möchten wir ansetzen“, sagt Blaskic. Zwar sei der Regionalligaabsteiger der klare Favorit, doch sei man gewillt, die eigenen Abläufe auf die Platte zu bringen, um das Spiel offen gestalten zu können. „Wir freuen uns auf dieses Heimspiel und einen richtig guten Gegner“, so Blaskic weiter.