1. FC Normannia Gmünd: "Das macht es aber auch so interessiert"

– Foto: Günter Schmid

Der 1. FC Normannia Gmünd geht am morgigen Samstag in seine bereits vierte Saison in Serie in der Oberliga. Jedes Jahr in der fünfthöchsten Spielklasse sei ein besonderes, weil nicht selbstverständliches, wie Sportdirektor Stephan Fichter mantraartig wiederholt. Am Samstag (14 Uhr) gastiert Aufsteiger FC Teningen im Schwerzer.

In der Vorbereitung sei auch für Fichter vieles neu gewesen, immerhin 13 neue Spieler sind in den Schwerzer gewechselt, dazu hatte man mit Faber und Jannic Maletic ein neues Trainerduo installiert. „Es ist völlig normal, dass da nicht ab Tag eins alles ineinanderläuft. Abläufe müssen sich erst einmal einpendeln. Mir war wichtig, dass wir eine Entwicklung sehen in den Wochen der Vorbereitung – und das war der Fall“, sagt Fichter. Die Neuzugänge habe man durch verschiedene Teamevents gut integrieren können.

Trainer Patrick Faber sprach zum Auftakt der Vorbereitung davon, dass die Normannia durchaus einen Umbruch vollzieht: viele Neuzugänge, einige Abgänge. „Mittlerweile müssen wir doch von einem größeren Umbruch sprechen, da wir mit Simeon Potsolidis und Levin Kundruweit zwei Langzeitverletzte dazubekommen und mit Kilian Reik und Eldin Ramovic noch zwei Abgänge zu verzeichnen haben“, sagt Fichter. Mit Mike Huras und Fabio Lettieri konnte man die Qualität im Kader noch einmal „deutlich erhöhen“, sagt der Sportdirektor. Das sei notwendig gewesen, qualitativ und auch in der Breite sei man jetzt ordentlich aufgestellt.

Der Sportdirektor sieht die Vorbereitung aber noch nicht abgeschlossen, geht davon aus, dass man noch fünf bis sechs Wochen brauchen werde, bis alles richtig sitzt im Kader. Da werde sich das Team noch weiterentwickeln. Für Fichter ist es ebenfalls eine andere Situation. Mit Blaskic hatte er damals einen Freund als Trainer in den Schwerzer geholt, Faber kannte er zwar, jedoch eigentlich nur als Gegenspieler. Jetzt arbeiten beide eng zusammen – und das lässt sich gut an, wie Fichter berichtet. „Wir sind eigentlich täglich im Austausch. Mir macht es Spaß, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Jannic hat aus Heidenheim auch nochmal ganz andere Eindrücke mitgebracht. Das läuft alles auf einem sehr professionellen Level ab“, sagt Fichter.

In den Trainings merke man ein gewisses Feuer, wozu auch die jungen Spieler ihren Teil dazu beitragen. Ben Cahani, Lenn Reinders, Niko Gojkovic und Luke Schmidt haben ihre ersten Pflichtspielminuten im Herrenbereich absolviert, mit vielversprechenden Leistungen. Wermutstropfen: Schmidt hat sich jüngst einen Muskelfaserriss zugezogen und wird den Saisonstart verpassen. Fichter sieht einen Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft, „er uns sicher guttun wird“.

Zwar sei Teningen ein Aufsteiger, dennoch sei Fichter überzeugt davon, dass man diesen Gegner sicherlich nicht im Vorbeigehen besiegen werde. Vor allem der Teninger Maximilian Resch steche aus dieser Mannschaft hervor, der mit seinen 32 Treffern in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft der Teninger hatte. „Nichtsdestotrotz haben wir natürlich den Anspruch, dieses Heimspiel für uns entscheiden zu wollen, ohne dabei den Gegner unterschätzen zu wollen“, sagt Fichter.

Viel weiter als auf Samstag wolle er noch gar nicht schauen, man wolle von Spiel zu Spiel schauen, bemüht der Normanne eine alte Fußballer-Floskel. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft. Da werden wir sicherlich keinen Druck aufbauen, das wäre nur kontraproduktiv.“

Nach Teningen kommen mit Nöttingen und Villingen zwei Schwergewichte der Oberliga auf die Normannen zu, der Auftakt hat es also in sich. „Das macht es aber auch so interessiert, sich mit diesen Mannschaften messen zu dürfen. Das macht den Reiz dieser Liga aus“, sagt Fichter. Nur, wenn jedes Zahnrad bei der Normannia ineinander greife in der kommenden Saison, dann werde man erfolgreich sein, ist er sich sicher. Hier sei der Kader aber bereits auf einem guten Weg. „Es wird am Ende für uns nur darum gehen, am Ende über dem ominösen Strich zu stehen.“

Genau das aber traut er der Mannschaft und dem Trainerteam zu. „Wichtig wird bei uns sein, dass jeder einzelne im gesamten Verein seinen Teil dazu beiträgt. Nur dann können wir erfolgreich sein, nur dann können wir die Klasse halten, denn geschenkt wird uns nichts“, ist sich der Sportdirektor sicher. Zwar starte man auch die Saison 2026/2027 als Außenseiter, verfüge aber über genügend Qualität, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. „Die Oberliga ist für uns ein absolutes Highlight und dass die Normannia in der Oberliga spielt, das ist nie selbstverständlich.“