1. FC Normannia Gmünd: "Das ist schon beeindruckend"

– Foto: Pierre Schmidt

In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd einen immens wichtigen Sieg eingefahren und damit gleichzeitig eine starke Reaktion auf das bittere 1:2 gegen die TSG Backnang geliefert. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, bei 30 Grad und solch einer Drucksituation und nach über drei Stunden Anfahrt, solch einen Fußball zu spielen. Das ist schon beeindruckend, was meine Mannschaft gezeigt hat. Respekt an die Jungs“, war Normannias Trainer Zlatko Blaskic nach seinem vorletzten Spiel als Übungsleiter beeindruckt von seiner Mannschaft.

3:0 hieß es am Ende beim Schlusslicht Denzlingen, was aber immer noch nicht den endgültigen Klassenerhalt für die Normannia bedeutet. Ein Punkt, so die Rechnung, sollte noch auf dem Konto der Gmünder landen. Den möchten sie am letzten Spieltag daheim gegen Ravensburg holen. Dass dieser Sieg beim FC Denzlingen verdient gewesen ist, darüber gab es auf beiden Seiten nach der Partie keine Zweifel. Allein in der ersten Halbzeit haben die Normannen noch eine Vielzahl an guten Einschussmöglichkeiten liegengelassen.

Bevor die Normannen aber ihren Sturmlauf begannen, klatschte der Ball aus dem Gewühl heraus an den Normannen-Pfosten (2. Minute). Vielleicht war es der Weckruf, den die Gäste benötigt haben. Daniel Rapp scheiterte nach zehn Minuten freistehend am FCD-Schlussmann Laurin Lettow. Gleiches schaffte Levin Kundruweit nur kurze Zeit später. Wieder stand Lettow per Fußabwehr im Weg (17.). Noch einmal Rapp (30.) und Kundruweit (40.) vergaben aus guten Positionen, und noch einmal per Fuß vereitelte Lettow den sicheren Einschlag durch Nico Molinari, der allein auf ihn zustürmte (41.)

Doch es sollte vor dem Halbzeitwechsel noch zum erlösenden 1:0 für die Gastgeber kommen. Der schwierigste Ball war es schließlich, der das verdiente 1:0 bedeutete: Marvin Gnaase traf sensationell per Seitfallzieher in die Maschen (42.). Nachdem Lettow nach einem Kundruweit-Versuch noch einmal zur Ecke klärte (44.), fiel dann das 2:0 für die Gäste: Nach dieser Ecke von Miladin Filipovic war Alexander Aschauer per Kopf zur Stelle (44.). „Wir hätten Tore für drei Spiele erzielen können, haben den Torwart regelrecht warmgeschossen. Dafür haben wir aber, bis auf die Situation am Anfang, eigentlich nichts zugelassen“, sagte Blaskic.

Mit diesem 2:0 im Rücken ging es in die zweite Halbzeit und die Normannen knüpften an die gute Vorstellung aus Halbzeit eins an. Nach einer Hereingabe von Nico Molinari hätte Rapp in der Mitte treffen müssen, erwischte den Ball jedoch nicht (55.). Danach war dann ein wenig die Luft raus, da sich auch immer mehr die hohen Temperaturen bemerkbar machten. Chancen wurden auf beiden Seiten deutlich weniger. Denzlingen aber wäre fast zum Anschluss gekommen, als sich Sandro Rautenberg ein Herz fasste und aus 20 Metern abzog. Seinen abgefälschten Schuss aber parierte Yannick Ellermann (70.).

Der wiedergenesene Calvin Körner wurde in dieser Partie eingewechselt und auch er hätte sich in die Torschützenliste eintragen können. Sein Versuch aber war zu zentral, wieder war Lettow zur Stelle (85.). Ein Treffer aber sollte noch fallen. Nico Molinari lief zur Grundlinie, schlug einen Haken, sodass sein Gegenspieler ins Leere rutschte. Danach drang er in den Strafraum ein und traf aus dem spitzen Winkel zum 3:0 (89.).

„Ich bin natürlich sehr zufrieden mit diesem Ergebnis. Während des Spiels haben wir nicht auf die anderen Plätze geschaut. Vermutlich benötigen wir in der kommenden Woche noch einen Punkt, um die Klasse zu halten, werden aber sicherlich nicht auf ein Unentschieden spielen in unserem letzten Saisonspiel“, so Blaskic. Eine Woche lang werde man sich jetzt auf das letzte Saisonspiel fokussiert vorbereiten, denn eines ist klar: Blaskic möchte sich definitiv mit dem Klassenerhalt aus Schwäbisch Gmünd verabschieden.



