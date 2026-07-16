1. FC Normannia Gmünd: "Das ist richtig unglücklich"

– Foto: Günter Schmid

Normannias Trainer Patrick Faber ging sogar noch einen Schritt weiter: „Ich denke, dass wir 60 Minuten wirklich eine Topleistung gebracht und kaum Torchancen zugelassen haben.“ Gleichzeitig habe man ordentlich nach vorne agiert und sich auch einige gute Torchancen herausgespielt, anders als noch gegen den SV Fellbach. Man sei deswegen nicht unverdient in Führung gegangen. Am Ende habe man die Klasse der Schwarz-Weißen gesehen, die laut Faber auch in der Regionalliga eine gute Rolle spielen dürften. „Mit dem Inhalt und der Art und Weise war ich wirklich sehr zufrieden, wenngleich wir natürlich gerne unentschieden gespielt hätten“, sagt Faber.

Wermutstropfen: Simeon Petsolidis hat sich bei einem Zweikampf die Schulter ausgekugelt. Im Nachgang zeigte ein MRT an, dass er operiert werden müsse. Damit wird der Neuzugang aus Neuhausen erst einmal eine Weile ausfallen. „Das ist richtig unglücklich und bereits der zweite Langzeitverletzte, den wir zu beklagen haben“, sagt Faber. Zuvor bereits hatte sich Levin Kundruweit das Kreuzband gerissen, er wird in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Faber tue es einfach nur leid für die beiden Akteure, aber auch für die Mannschaft. Er hoffe nun, dass es personell damit genug schlechte Nachrichten gewesen sind für die nächste Zeit.