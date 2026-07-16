1. FC Normannia Gmünd: "Das ist richtig unglücklich"

Zwar mit 1:2 verloren, konnte Fußball-Oberligist Normannia Gmünd dennoch zufrieden sein mit dem Auftritt des Neu-Regionalligisten VfR Aalen. Es folgt die nächste hohe Hürde mit dem Drittligisten VfB Stuttgart II.
Wermutstropfen: Simeon Petsolidis hat sich bei einem Zweikampf die Schulter ausgekugelt. Im Nachgang zeigte ein MRT an, dass er operiert werden müsse. Damit wird der Neuzugang aus Neuhausen erst einmal eine Weile ausfallen. „Das ist richtig unglücklich und bereits der zweite Langzeitverletzte, den wir zu beklagen haben“, sagt Faber. Zuvor bereits hatte sich Levin Kundruweit das Kreuzband gerissen, er wird in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Faber tue es einfach nur leid für die beiden Akteure, aber auch für die Mannschaft. Er hoffe nun, dass es personell damit genug schlechte Nachrichten gewesen sind für die nächste Zeit.
An diesem Wochenende testet die Normannia gleich wieder gegen einen Hochkaräter: Zu Gast sein wird der VfB Stuttgart II. Faber hospitierte im Rahmen seines A-Lizenz-Erwerbs bei Nico Willig, Trainer der U23 der Landeshauptstädter. „Wir haben einen guten Draht zueinander entwickelt und Nico hatte mich angeschrieben, ob wir nicht Lust auf ein Freundschaftsspiel hätten“, erklärt Faber, wie es zu diesem Testspiel gekommen war.
„Ich habe natürlich sofort zugesagt, denn den VfB hat man nicht so häufig zu Hause“, freut sich Faber bereits auf dieses nächste Highlight. Verstecken werde man sich gegen den Drittligisten nicht. „Wir möchten wieder eine gute Struktur auf den Platz bekommen und ähnlich mutig agieren, wie schon gegen den VfR Aalen. Wir freuen uns auf einen tollen Fußballtag im Schwerzer.“ Und natürlich hofft man, dass sich niemand weiteres verletzen wird.