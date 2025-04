1. FC Normannia Gmünd: "Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft"

Fußball-Oberligist 1. FC Normannia Gmünd hat sich dank eines Last-Minute-Treffers von Valerio Avigliano etwas glücklich beim SSV Reutlingen mit 3:2 durchgesetzt. So geht man auch frohen Mutes in das Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FC Nöttingen, der als Siebter einen Platz über der Normannia residiert.

Doch der Erfolg war teuer erkauft, Daniel Dominkovic, erst in der Nachspielzeit eingewechselt, zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird das gesamte Jahr fehlen. Er blieb im stumpfen Rasen hängen. Damit ist Dominkovic bereits der dritte Akteur, neben Tim Scheible und Niklas Kalafatis, der in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ebenfalls nicht dabei sein gegen Nöttingen wird Calvin Körner, der sich noch im Aufbautraining befindet, den man aber bald zurückerwartet.

Nöttingen wird vor Saisonbeginn stets zu denjenigen Mannschaften gezählt, die in der oberen Tabellenregion angesehen werden. Auf dem siebten Platz sehen sich die Veilchen selbst vermutlich ebenfalls nicht. „Das ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die an einem guten Tag fantastischen Fußball anbietet. Wenn wir Nöttingen spielen lassen, werden wir nur hinterherrennen und nicht in die Zweikämpfe kommen“, lobt und warnt Blaskic gleichermaßen. Diese Stärke Nöttingens wolle man im Kollektiv auffangen, mit einem guten Rhythmus zwischen Defensive und Offensive. „Es wird schwierig. Wenn wir aber an unsere Grenzen gelangen, dann haben wir die Möglichkeit, das Spiel positiv zu gestalten“, sagt Gmünds Trainer.