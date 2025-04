1. FC Normannia Gmünd: "Das ist eine besondere Partie für uns"

Fußball-Oberligist Normannia Gmünd tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim SSV Reutlingen an und darf dabei mal wieder richtige Stadionatmosphäre schnuppern. An die Kreuzeiche haben die Gmünder gute Erinnerungen, absolvierten sie doch an selber Stelle ihr erstes Oberligaspiel nach der Rückkehr in der vergangenen Runde – und gewannen mit 1:0. Im August 2023 war das. Es war der Auftakt für eine sehr erfolgreiche Saison.