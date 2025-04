1. FC Normannia Gmünd: "Das ist ein wegweisendes Spiel"

Weiter geht es für den 1. FC Normannia Gmünd in der Fußball-Oberliga und wieder geht es gegen eine Mannschaft, die in direkter Konkurrenz zur Mannschaft von Zlatko Blaskic steht. An diesem Samstag (15 Uhr) empfängt man den FSV 08 Bietigheim-Bissingen.

An das Hinspiel erinnert sich im Schwerzer niemand gerne zurück. Mit einer schwachen Leistung, vielen leichten Fehlern, einem 0:3 und zwei Platzverweisen ist man die Rückfahrt recht ernüchtert angetreten. Dazu hatte sich Calvin Körner unglücklich an der Schulter verletzt und fehlte den Normannen gleich mehrere Monate. Auch in dieser Partie wird er fehlen, laboriert aktuell an einem Muskelfaserriss. Trotzdem ein wenig Schaum vor den Mündern der Normannen kleben könnte, weiß man, dass da eine ganz erfahrene und gefährliche Mannschaft anreisen wird.