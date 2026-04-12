1. FC Normannia Gmünd: "Das hatte insgesamt fast Drittliganiveau"

– Foto: Jana Brenner | @picja_

Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie, dominierten die erste halbe Stunde und markierten in dieser Phase auch den verdienten ersten Treffer. Nach einer Flanke war Sökler zur Stelle und markierte das 1:0 (20.). Doch bereits nach fünf Minuten hätten die Gmünder zurückliegen können, als ein Ball durch den Fünfer flog, am Ende rollte der Ball knapp neben das Gehäuse. Nach dem Treffer passte Ellermann noch einmal per Fuß stark auf, dann aber kamen die Gmünder besser in die Partie.

In der zweiten Halbzeit sahen die 1500 Zuschauer plötzlich ein ganz anderes Spiel. Die Normannen waren jetzt dominant und ließen während der gesamten 45 Minuten keine Chance der Gastgeber mehr zu, was vor allem an der Performance von Tobias Rössler und Calvin Körner in der Innenverteidigung gelegen habe, wie Blaskic hervorhob. Das Tor war dann sinnbildlich für diese gute Abwehrleistung. Körner hat sich den Ball am eigenen Sechzehner erobert, lief nach vorn und bediente Levin Kundruweit in der Mitte, der dann zunächst zweimal geblockt wurde bei seinen Versuchen. Im letzten Moment spitzelte er dann den Ball zum aufgerückten Körner zurück, der das Leder aus rund 17 Metern in den Winkel zum 1:1 hämmerte (53.).