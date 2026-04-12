1. FC Normannia Gmünd: "Das hatte insgesamt fast Drittliganiveau"

In der Fußball-Oberliga bleibt der 1. FC Normannia Gmünd weiterhin ungeschlagen. Nach zuletzt zwei Siegen in Serie holte die Mannschaft von Zlatko Blaskic ein 1:1 beim formstarken SSV Reutlingen, einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.
Die Gastgeber kamen deutlich besser in die Partie, dominierten die erste halbe Stunde und markierten in dieser Phase auch den verdienten ersten Treffer. Nach einer Flanke war Sökler zur Stelle und markierte das 1:0 (20.). Doch bereits nach fünf Minuten hätten die Gmünder zurückliegen können, als ein Ball durch den Fünfer flog, am Ende rollte der Ball knapp neben das Gehäuse. Nach dem Treffer passte Ellermann noch einmal per Fuß stark auf, dann aber kamen die Gmünder besser in die Partie.
In der zweiten Halbzeit sahen die 1500 Zuschauer plötzlich ein ganz anderes Spiel. Die Normannen waren jetzt dominant und ließen während der gesamten 45 Minuten keine Chance der Gastgeber mehr zu, was vor allem an der Performance von Tobias Rössler und Calvin Körner in der Innenverteidigung gelegen habe, wie Blaskic hervorhob. Das Tor war dann sinnbildlich für diese gute Abwehrleistung. Körner hat sich den Ball am eigenen Sechzehner erobert, lief nach vorn und bediente Levin Kundruweit in der Mitte, der dann zunächst zweimal geblockt wurde bei seinen Versuchen. Im letzten Moment spitzelte er dann den Ball zum aufgerückten Körner zurück, der das Leder aus rund 17 Metern in den Winkel zum 1:1 hämmerte (53.).
Nach diesem schönen Treffer waren die Gmünder komplett im Spiel drin und drängten auf die Führung. Marvin Gnaase und Alexander Aschauer wurden gleich mehrfach in guten Situationen entscheidend geblockt, ebenso Miladin Filipovic. Dazu erspielten sich die Normannen eine Reihe von Standards, die von den Reutlingern jedoch gut verteidigt wurden. In der 82. Minute dann hatte der FCN die „Monsterchance“, wie sie Blaskic nannte, um als Sieger heimzufahren. Nico Molinari bediente Aschauer in der Mitte. Dieser verzog aus rund neun Metern freistehend, der Ball flog knapp über die Latte. „Das wäre das 2:1 gewesen, was auch verdient gewesen wäre. Nichtsdestotrotz bin ich auch mit diesem einen Punkt bei einem wirklich guten Gegner zufrieden, vor allem, weil wir mal wieder nach einem Rückstand zurückgekommen sind“, so Normannias Trainer.
Der Ex-Profi freute sich über die Kulisse, 400 Fans vom „Commando Cannstatt“, einer Ultragruppierung des VfB Stuttgart, sorgten für zusätzliche Stimmung. „Das hatte insgesamt fast Drittliganiveau, auch davon haben sich die Jungs nicht beeindrucken lassen“, lobte Blaskic diese und die heimischen Fans. Ein Sonderlob erhielt Routinier Aschauer, der unglaublich viel geackert und nahezu die gesamte Reutlinger Hintermannschaft allein beschäftigt habe.